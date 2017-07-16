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2018 Android İçin En İyi Launcher Hangisi ?

En güzel, en kullanışlı android arayüzlerini inceleyelim...
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Standart telefon arayüzlerinden sıkılanlar için piyasaya çıkan Android Launcher‘lar farklı farklı temalar ile bizlere hizmet ediyor. Oldukça fazla firma tarafından oluşturulan bu arayüzler arasından hangisi en iyisi bu yazımızda nelere dikkat etmeniz gerekmekte bunları anlatacağız.

Android telefonlarınız da tema değiştirme hakkında dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri Performans. Güzel görünümünden önce hızı ve kullanışlılığı çok önemli lütfen indirmeden önc yorumları ve aldığı puanları gerekirse Youtube üzerinden incelemelerini izlemenizi öneriyoruz. Gelelim Android arayüz indirmeden önce dikkat edilecek bazı konulara.

Android Arayüzü Seçerken Neler Önemli ?

  • Mutlaka performanslı ve akıcı olmalıdır.
  • Telefon ekranı üzerindeki benzer uygulamaları bir araya getirmesi gerek.
  • Kısayollar ile daha hızlı ve kullanışlı olmalı
  • Özel renklerle ilgi çekici grafiklere sahip olmalı
  • Stabil kullanım için aksaklıklar yapmamalı
  • Cihazınızın işletim sistemi olan Android ile mutlaka tam uyumlu çalışmalı.

Android Arayüz Önerileri 2018

2018 yılı içerisinde en çok kullanılan, en popüler android launcher‘ları paylaşacağız. Toplamda 5 adet tavsiye vereceğimiz bu yazımızda ki çoğu uygulamanın maalesef Türkçe dil desteği yok, fakat çoğu telefon kullanıcısı zaten Türkçe harfleri kullanmıyor diye tahmin ediyoruz.

  • Themer Launcher
  • Yahoo Launcher
  • Cover Lock Screen
  • Google Now Launcher
  • Nova Launcher

Yukarı da verdiğimiz arayüzler içinde en kullanışlı olanı, Themer Launcher diyebiliriz. Gerek grafikleri gerekse performansı gerçekten sizi memnun edecek cinsten. Themer arayüzünde dilediğiniz yeri uygulama içerisinde bulunan görseller sayesinde değiştirebilmektesiniz. Sonrasında Google’ın yaptığı Launcher‘da gayet stabil bir performans sunmakta dilerseniz daha garantili olsun isterseniz, Google firmasnın ürettiğini kullanabilirsiniz.

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