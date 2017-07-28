4 Ağustos’da Vizyona Girecek Filmler Listesi

4 Ağustos 2017’de ikisi yerli toplam dokuz film vizyona giriyor.

1- Cumali Ceber: Allah Seni Alsın (Komedi)

Halil Söyletmez’in sosyal medyada yarattığı karakter Cumali Ceber’in sinema macerası Cumali Ceber: Allah Seni Alsın, emekliliğine bir gün kala işinden olan Cumali’nin hikâyesini anlatıyor.

Başlıca Oyuncular:

Halil Söyletmez, Emre Keskin, Doğa Konakoğlu, Serkan Şengül, Ece Şeçkin, Ferhat Göçer

2- İsmail’in Hayaletleri (Dram)

Hayatına yeni giren Sylvia ile şehirden uzak, sakin bir hayat yaşayan İsmail, yeni filminin hazırlıklarııyla meşguldur. İsmail’in düzenli ve sakin olan hayatında bir süre sonra sorunlar oluşmaya başlar.

Başlıca Oyuncular:

Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, Mathieu Amalric

3- 47 Meters Down (Korku ve Gerilim)

Meksika’ya tatile giden iki kız kardeş, Lisa (Mandy Moore) ve Kate (Claire Holt), köpekbalığı gözlemek için kafesle okyanusa dalmıştır. Ancak kafesi yukarıya bağlayan halatlarda bir sorun yaşanınca kafes okyanus tabanına, 47 metre derinliğe düşer.



Başlıca Oyuncular:

Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine, Yani Gellman, Chris J. Johnson



4- Bırak Kendini (Komedi)

Ayrıldığı fakat hala sevdiği karısı ile komşu olan tutucu psikolog Elia, fazla kilolarından kurtulmak için spor salonuna gider. Düzene girmek için spor eğitmeni Claudia’dan yardım isteyen psikolog, spordan daha fazlasını alır.

Başlıca Oyuncular:

Verónica Echegui, Toni Servillo, Valentina Carnelutti

5- B Planı (Macera ve Aksiyon)

Başlıca Oyuncular:

Can Aydın, Cha-Lee Yoon, Phong Giang, Eugene Boateng ve Julia Dietze yer alıyor.

6- Balerin ve Afacan Mucit (3 Boyutlu Çizgi Film)

Animasyon yapım Balerin ve Afacan Mucit, hayallerini gerçekleştirmek için yetimhâneden kaçan iki arkadaşın hikâyesini anlatıyor.

7- Kidnap (Gerilim)

Karla Mcoy, oğlu Frankie ile keyifli zaman geçirtmek dileğiyle onu parka getirir. Sürekli birbirleriyle iletişim kuran ikili bir anda çocuğun ortadan kaybolmasıyla birbirlerinden koparlar.

Başlıca Oyuncular:

Halle Berry, Sage Correa, Frankie McCoy, Lew Temple, Dana Gourrier

8- İki (Korku ve Gerilim)

Fatih Gürler ve Ramazan Özer’in yönettiği İki, şehir dışında yaşayan bir anne ve kızın, kendilerini içerisinde buldukları tekinsiz olayları konu ediniyor.

Başlıca Oyuncular:

Tuğba Tutuğ, Emin Gümüşkaya, Tuana Naz Tiryaki, Taner Cindoruk

9- Kara Kule (Korku, Gerilim ve Fantastik)

Nikolaj Arcel’in yönetmenliğini yaptığı film, son silahşör Roland’ın Kara Kule’ye ulaşma yolculuğunda ilk hedefi olan Siyahlı Adam’ı yakalama çabasını konu edinecek.

Başlıca Oyuncular:

Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Katheryn Winnick, Jackie Earle Haley