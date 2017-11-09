Akım Koruyucu Elektrik Yangınını Engeller mi?

Plazma, bilgisayar, televizyon gibi elektronik aletlerin kullanıldığı mekânlarda elektrik enerjisinin güvenceye alınması son derece önemli. Yoğun elektrik kullanan elektronikler bir süre sonra elektrik kontağı yangınına sebep olabiliyor. Her ne kadar regülatör kullanmak şebekede denge sağlasa da bunun yeterli olmadığını belirtmekte fayda var. Gelişmiş akım koruyucu prizler genellikle bu tür elektrikli aletlerin bulunduğu yerlerde zorunlu kılınıyor.

Şebekedeki voltaj değerleri sürekli bir dinamizme sahiptir. Voltaj, kullanılan aletlere ve şebekeye

gelen akıma göre sürekli olarak artıp azalır. Elektrik yangınlarının ve cihazlarda görülen arızaların en büyük sebebi bu değişimlerdir. Elektrik enerjisinin stabil bir akım seviyesine sahip değildir. Şebekede gerilim değişiklikleri olduğu zaman, bu ilk olarak prizlere ve prizlere bağlı olan aletlere yönelecektir.

Bu durum elektronik aletleri birer yangın kaynağına çevirebildiği gibi, cihazların bozulmasına sebep olur. Akım koruyucu kriz bunun önüen geçmek için etkilidir.

Akım Koruyucu Nedir?

Akım korumalı priz, cihazı ve bileşenleri yüksek voltajdan korumak için kullanılan bir cihazdır. Kendi sigorta sistemine sahip olduğu için, diğer prizlerden farklıdır. Akım gerilimini algılayarak, aşırı yüksek ve alçak akımların cihazlara yönelmesini önler. Sigortalı priz olarak da bilinen bu cihazlar, diğer prizlere göre daha pahalıdır. Birçoğunda USB portu da bulunmakta, akıllı telefon ve tablet şarjı için de kullanılmaktadır. Ayrıca uzaktan kumandayla güç geçişi ayarlanabilmektedir.

Akım Korumalı Prizler Tek Başına Yeterli Mi?

Akım koruma özelliğine sahip olan prizlerin voltaj dengelemesini sağladıkları biliniyor. Özellikle

televizyon, bilgisayar gibi cihazların yoğun olduğu yerlerde kullanılmaları gerekmekte. Ancak tek

başına yeterli olmadıkları durumlar da olabilir. Yani evinizde ya da işyerinizde akım korumalı bir prizin olması, elektrik kazalarıyla ve yangınlarıyla asla karşılaşmayacağınız anlamına gelmez.

Öncelikle, bu prizlerin bir üst voltaj sınırı vardır ve yıldırım çarpması durumunda elektrik enerjisini regüle etmeleri mümkün olmayacaktır. Tam aksine, üst voltaj sınırını aşan bir gerilimin yönlenmesi bu prizleri bir yangın kaynağı hâline getirecektir. Aynı şekilde, şebekede biriken statik elektrik de akım korumalı prizleri çalışmaz hâle getirebilir.

Ancak Trimbox kullanılan yerlerde akım koruyucu prizlere ihtiyaç duyulmayacaktır. Trimbox,

şebekeye yönlenen aşırı gerilimleri tamamen önleyen bir özelliğe sahiptir. Trimbox’ın bağlı olduğu

bölgelerde akım koruyuculara ihtiyaç duyulmayacağı gibi, mevcut akım koruyucuların korunması da

Trimbox ile mümkündür.