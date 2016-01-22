Amazon 2018 Prime Day İndirimleri Ne Zaman ?

Her sene yapılan Prime Day indirimleri bakalım bu yıl hangi tarihte ve ne kadar sürecek görelim ?

Tüm dünyanın en çok alışveriş yapılan sitesi olan Amazon, bildiğiniz gibi her sene belirli zamanlarda indirim kampanyaları yapmakta. İçerisinde bulunduğumuz 2018 yılı Prime Day indirimleri ise Temmuz 16’sı Pazartesi günü start alacağı duyuruldu. Sadece 36 saat sürecek olan meşhur Prime Day indirimleri için önemli fırsatlar olduğu takdirde sosyal medya aracılığı ile mutlaka sizlere duyuracağız.

Yıl boyunca yaptığı çeşitli indirimler sayesinde satışlarını katlayan Amazon şirketi, geçen sene yaptığı Prime Day indirimlerinde satış oranını tam %50 gibi bir rakamla arttırdığını açıklamıştı. Bu yıl da aynı şekilde cirosunu katlamak isteyen Amazon sadece tek bir kategori değil çoğu üründe yaptığı indirimlerle kullanıcılarının yüzünü güldürüyor.

Bu yıl ki Prime Day fırsatları diğer yıllardan biraz farklı olacak. Bu zamana kadar ki en uzun prime day olduğunu ve daha geç başlaması yerine Doğu ülkeleri saatine göre 03.00’da başlayacak olan indirim fırsatları bu sene bir günden fazla tam 36 saat sürecek ve 16 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak olan bu fırsat günü 18 Temmuz 03.00’da son bulacak. Tarih ve saat değişiklikleri evet diğer yıllardan farklıydı fakat bir tane daha yenilik bu sene Prime Day fırsatlarında bizimle olacak. Geçen sene tam 13.7 milyar dolar gibi bir rakama satın alınan Whole Foods markasının ürünleri, bu sene Prime Day indirimlerinden nasibini alacak gibi görünüyor.

Prime Day İndirimleri Hangi Ülkelerde Geçerli ?

Amazon tarafından hazırlanmış olan takvimde bu yıl ki Prime Day indirimleri toplam 17 ülke de geçerli olacak. Bu ülkeleri sıralamak gerekirse; ABD, Kanada, Meksika, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya, Hindistan, Çin, Japonya, Singapur ve Avustralya şanslı ülkeler arasında diyebiliriz.

10 Gün sonra başlayacak olan bu fırsat gününde bakalım Amazon ne kadar kar’la bu işi kapatacak izleyip görelim.