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Apple, Dünya Emoloji Gününde Yeni Emolojilerini Duyurdu
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Teknoloji Haberleri
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Apple, Dünya Emoloji Gününde Yeni Emolojilerini Duyurdu

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Apple, Dünya Emoloji Gününde Yeni Emolojilerini Duyurdu

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Dünya Emoloji Günü kapsamında Tim Cook’un Twitter aracılığıyla duyurduğu yeni emolojiler önümüzdeki yıl kullanıma sunuluyor. iOS, macOS ve watchOS’a gelecek olan yeni emolojilerden en dikkat çekenler ise sandviç, patlayan kafa, zombi ve dinazor emolojileri gösterilebilir.

Kişilerin internet platformlarında ki yazışmalarında sıkça karşılaştığımız emolojiler, mesajı tamamlayan birer noktalama işareti haline gelmiş durumda. Üzgün olduğunuz anları, sevinçli mesajlarınızı ve kızdığınız anları daha iyi anlaşılması için emolojiler büyük önem arz ediyor.

Bu çeşitliliği arttırmak ve işin içine eğlencede katmak için Apple, 56 adet yeni emolojisinin haberini Dünya Emoloji Günü kapsamında duyurmuş oldu. Bu yenilik ile kullanıcıların ek hayvanlar ve canlılar, yeni gülen yüzler ve daha fazlasıyla kendilerini ifade etmesini kolaylaştırıyor.
Yeni emolojiler bu sonbaharda duyurulması beklenen yeni iOS ve macOS sürümleriyle beraber gelmesi bekleniyor.

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Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

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