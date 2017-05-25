Apple TV’nizde Kullanmak İsteyebileceğiniz 12 Uygulama

1- Asphalt 8 (Ücretsiz – Oyun için satın alımlar mevcut)

Gameloft firması tarafından 22 Ağustos 2013 tarihinde piyasaya sürülen Asphalt 8, kısa sürede hızlı başarı elde ederek bir çok kullanıcının gönlünde taht kurmayı başarmış bir oyun. iOS ve Android marketlerde oldukça popüler olan Asphalt 8’i Apple TV’nizde de oynamanız mümkün. Oyun hesabınıza giriş yaptıktan sonra senkronize olduktan sonra telefonunuzda kaydettiğiniz skoru Apple TV’nize aktarabilirsiniz. Apple TV Remote (Kumandası) ile birlikte keyifle oynayabilirsiniz.

2- Real Racing 3 (Ücretsiz – Oyun için satın alımlar mevcut)

iOS, Android, Nvidia Shield ve Blackberry 10’ndan sonra Apple TV’de de yer alan Real Racing 3 ile televizyonunuzda gerçekçi bir yarış oyunu oynama keyfini yaşayabilirsiniz. Firemonkeys Studios tarafından geliştirilen oyun, mobil platformlarda oldukça popüler. Real Racing 3’ü Apple TV’nizde kumanda ile oynayarak hızlı bir yarışçı olabilirsiniz.

3- Flying Bird (Ücretsiz)

2013 senesinin Flappy Bird efsanesinin keyfini Apple TV’nizde yaşamaya hazır olun. Android ve iOS cihazlar için sunulan Flappy Bird, popüler olduğu zamanlarda bir çok telefonun parçalanmasına vesile olmuş ve bir trend haline gelmeyi başarmıştı. Zaman geçtikçe azalan ilgisine rağmen hafızalarda yer kazanmış olan Flappy Bird oyununu, Apple TV marketten Flying Bird olarak aratarak ücretsiz indirebilirsiniz.

4- YouTube (Ücretsiz)

Apple TV’nizde olmazsa olmaz uygulamalardan bir tanesi de YouTube. Browser (internet tarayıcı) olmamasının eksikliğini bariz şekilde yaşatan Apple TV’de YouTube uygulaması ile video dünyasından uzak kalmıyorsunuz. Oldukça başarılı ve temiz bir arayüze sahip olan uygulamada, kaldığınız yerden tekrardan devam etme ve telefonununuzda ki YouTube uygulamasındaki görüntüyü yansıtabilmenizi sağlıyor.

5- Netflix (Abonelik gerektirir)

Dünya genelinde bir çok ülkede hizmet veren Netflix, kendisine has içerikleri ile oldukça popüler bir medya sağlayıcısı. 1997 yılında Amerika’da hizmet vermeye başlayan şirket, kendi olanakları çerçevesinde oldukça başarılı film ve dizi projelerine imza atarak dünya genelinde kaliteli içerikler sunmayı devam ettirmekte. 15,99 TL’den başlayan fiyatlarla abonelik sağlayan Netflix’te ilk ay ücretsiz kullanım imkanıda mevcut.

6- Blu TV (Abonelik gerektirir)

Doğan Holding bünyesinde hayatımıza katılan Blu TV, Netflix mantığında hizmet veren yerli medya sağlayıcı uygulamalardan bir tanesi. Kendisine has projelerinde bulunduğu Blu TV’de yerli ve yabancı bir çok dizi film bulunuyor. İlk 7 gün ücretsiz kullanım hakkı sağlayan Blu TV’yi denedikten sonra aylık 9,90 TL ödeyerek abonesi olabiliyorsunuz.



7- puhutv (Ücretsiz)

Bir diğer yerli medya sağlayıcısı olan puhutv, Doğuş Grubu tarafından geliştirilen içerik platformu. Özellikle Fi dizisi gibi adını sosyal medyada sıkça duyduğumuz diziyi de içerisinde barındıran puhutv’nin bir güzel yanıda ücretsiz hizmet sağlaması. Hem web üzerinden hemde Apple TV’niz üzerinden kullanabileceğiniz puhutv’yi denemenizi tavsiye ederiz.

8- Turkcell TV+ (Abonelik gerektirir)

Turkcell’in TV Plus uygulaması artık Apple TV’nizde. 60’dan fazla HD, toplam 130’e yakın kanalı bünyesinde barındıran TV Plus’ta, ücretsiz izleyebileceğiniz dizi ve filmin haricinde kiralayarak izleyebileceğiniz yeni filmlerde bulunuyor. İlk ay kullanımı ücretsiz olan uygulamayı GNC (Genç Turkcell)’li olan kullanıcıların kullandığı GNC paketlerde ücretsiz olarak kullanabilme hakkı mevcut.

9- Fizy (Abonelik gerektirir)

Turkcell kullanıcılarının Apple TV’sinde olması gereken bir diğer uygulamada Fizy. İçerisinde ruh halinize göre bir çok müzik ve video klibin barındığı Fizy’de, yeni çıkan şarkıların haricinde online olarak radyoda dinleyebilme olanağı sunuyor. GNC paketlerinden bir tanesini kullanan Turkcell müşterisi Fizy’i ücretsiz Apple TV’sinde kullanabileceğini de ekleyelim.

10- Accuweather (Ücretsiz)

ABD’li hava durumu sitesi olan Accuweather, günlük, haftalık ve aylık bazda ileriye dönük hava tahminlerini gösterebilen dünyanın en popüler hava durumu kuruluşlarından bir tanesi. Türk kullanıcılarınında Apple TV’sine indirerek lokal olarak bulunduğu yerde hava durumunu anlık olarak takip edebilmesini sağlayan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirler.





11- Space Station Live: ISS Video and NASA TV (3,49 TL)

Apple TV’nizden uzay istasyonunu izlemek keyifli olmaz mıydı? ISS’de hangi astronotların ne kadar süredir görevine devam ettikleri, ne zaman dönecekleri ve hangi ülkeden geldikleri gibi bilgileri anlık olarak takip edebileceğiniz uygulamada, ISS’nin nereden geçtiği gibi bilgilere de erişebilirsiniz. Uzay istasyonunundan anlık görüntü aktarımı haricinde Nasa TV’yi de canlı olarak bu uygulama sayesinde takip edebilirsiniz. Web üzerinden ve YouTube uygulaması üzerinden ücret ödemeden izlemek için buradaki yazımızı okuyabilirsiniz: Uluslararası Uzay İstasyonundan Canlı Seyret

12- Speedtest (Ücretsiz)

Speedtest.net’in Apple TV uygulaması ile internet hızınızı anlık olarak takip edebilirsiniz. Reklamsız ve tamamen ücretsiz olan uygulama oldukça başarılı ve temiz bir arayüze sahip. Hızlı bir şekilde internet hızınızın ne kadar olduğuna dair sizi bilgilendiren uygulama Apple TV’nizde olması gereken önemli bir uygulama.

Sizlerde bize uygulama önermek ister misiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz…