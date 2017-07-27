Apple’ın 5G Lisans Başvurusu Onaylandı

Apple‘ın 24 Mayıs tarihinde basına sızdırılan haberdeki Federal İletişim Kurulu (FCC)’na yaptığı 5G lisans başvurusu, bugün itibariyle onay kazandı.

Şirketin gelişen hızlı bağlantı teknolojisine ön ayak olmak amacıyla attığı bu adım ile birlikte, iPhone’lar 5G teknolojisine uyumlu olabilecek. Starry, Google ve Facebook’un ardından Apple’da geniş bant denemeleri yaparak daha hızlı internet erişimine sahip cihazlar geliştirebilecek.

28 ve 39 GHz bantlarını kullanabilmek için FCC’den özel izin alan Apple, önümüzdeki yıllarda adını sıkça duyacağımız 5G’ye şimdiden sıkıca hazırlanmaya başlıyor. LTE (4G) bağlantı seçeneğine sahip iPhone ve iPad’ler, gelecek yıllarda 5G bağlantı seçeneğinede sahip olabilecek.

Şirket ile ilgili bir diğer dedikodular da ise Macbook Pro’larda da hücresel bağlantı seçeneğinin aktif olacağı söyleniyor. 5G teknolojisinin tam anlamıyla konuşlandırılabilmesi için hayatımıza gireceği yıl olarak 2020 ön görülüyor.

5G en erken ne zaman karşımıza çıkacak?

LTE’nin 2010’da hayatımıza girmesinden bu yana, WiFi’ya yakınlaşan hücresel bağlantı hızı 5G ile 2018’de katlanmaya hazırlanıyor. Şirketler her ne kadar 5G uyumlu telefonlar geliştirsede, dünya genelinde yaygınlaşması uzun yılları bulabilir. Amerika’da 5G uyumlu antenlerin konuşlandırılmasının ardından kullanıcıların 2020 ortalarında telefonlarında 5G kullabilmesi ön görülüyor. 5G’yi yakından test etmek için en yakın tarih Qualcomm‘un 2018 Kış Olimpiyatlarında ürünlerini tanıtması bekleniyor.