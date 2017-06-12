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Arabalar 3, 16 Haziran’da İzleyicisi ile Buluşuyor
Sinemalar
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Arabalar 3, 16 Haziran’da İzleyicisi ile Buluşuyor

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Arabalar 3, 16 Haziran’da İzleyicisi ile Buluşuyor

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Çok sevilen animasyon serisi Arabalar’ın 3. Filmi Cars 3 16 Haziran’da vizyona giriyor. 2006 yılında Pixar yapımcılığında Walt Disney tarafından yayınlanan Arabalar, yeni filmiyle çok daha iddialı. Şimşek McQueen’in başından geçen eğlenceli maceraları anlatan filmde, bu sefer kahramanımızın başı yeni jenerasyon hızlı arabalarla dertte. McQueen’in yarış esnasında yaşadığı talihsiz kaza sonucu herkesin onu emekliye ayrılmasını beklemesi ve yarışlardan ayrılması sonrasındaki süreci konu alan filmde Şimşek McQueen, yeniden Piston Kupası’nı almaya çalışacak. Filmde kahramanımızı yeniden cesaretlendirip yarışlara döndürecek genç teknisyeni Cruz Ramirez’i ise Cristela Alonzo seslendiriyor.

Serinin devam filmi aradan geçen yılların ardından daha gerçekçi ve izleyici ekrana kitleyecek animasyonlarla 16 Haziran’da ülkemizde vizyona girecek. Brian Fee’nin yönetmenliğini üstlendiği Arabalar 3 toplam 109 dakika. Orijinal seslendirmelerini ise Owen Wilson, Armie Hammer, Bonnie Hunt, Tony Shalhoub, Cristela Alonzo ve Katherine Helmond gibi ünlü oyuncuların yaptığı Arabalar 3’ün fragmanını aşağıdan seyredebilirsiniz.

Kahramanımız tekrardan pistlere dönüp Piston Kupası’nı alabilecek mi? Bunu hep birlikte 16 Haziran’dan sonra öğreneceğiz.
İyi seyirler

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Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

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