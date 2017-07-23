Aynı Telefon iki Farklı WhatsApp Kullanma

Çift hat kullanıcılarına sevindirici haber...

Aynı telefonda 2 hat kullanan kullanıcıların en çok sıkıntı çektiği konulardan bir tanesidir, whatsApp kullanma derdi. WhatsApp uygulamasını aslında çok fazla bilinmeyen basit birkaç ipucu ile 2 farklı numara ile aynı telefonda kullanabileceksiniz. Eğer sizde çift hatlı cihaz kullanıp iki hattınızda da whatsapp uygulamasını kullanmak istiyorsanız bu makale de yazanları güzelce okuyup uygulamanız yeterli.

Öncelikle bu makalede anlatılan tüm içerik Android kullanıcıları içindir, IOS işletim sistemi için böyle bir bilgi söz konusu değil. Zaten çift hatlı bir telefonu da yok diye biliyorum Apple cihazlarda.

Çift WhatsApp Kullanabileceğiniz Telefonlar

Son yıllarda büyük çıkış yakalayan Çin üretimi telefonların genelinde, whatsapp’ın çift hatta da kullanılmasını sağlayan özelliği mevcut. Bu işleme kısaca klonlama adı verilmiş Çinli damgalı akıllı telefonlarda. WhatsApp klonlamada başı çeken markalar Huawei, Xiaomi ve Oppo olduğunu söyleyebiliriz. Huawei Mate 10 Pro kullanıcıları, App Twin uygulaması ile whatsapp derdine çözüm bulabilir. Xiaomi telefonlarda ise Dual Apps programını kullanabilirsiniz. Son olarak Oppo marka cihazlar da ise Clone App uygulaması üzerinden WhatsApp kullanımınızı çift hattınıza da tanımlayabilirsiniz.

Yukarı ki marka telefonların çift hat destekleyen cihazlarından bir tanesi kullananlar, ilgili klonlama programını açtıktan sonra yeni bir WhatsApp oluşturmaları gerekmekte, sonrasında diğer klonladığınız Whatsapp üzerinden yeni bir hesap oluşturabileceksiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra dilerseniz, hatlarınızı dahi çıkarabilirsiniz siz hesabınızı telefondan silmediğiniz takdirde konuşmaya devam edebileceksiniz.

Telefon desteklemese de bir yol var !

Eğer telefonlarınız desteklemiyor ise, yine Android kullanıcıları için Google Play Store’a giriş yaptıktan sonra Parallel Space isimli uygulamayı telefonlarına indirmeleri gerekmekte. Bu program aracılığı ile yine WhatsApp uygulamanızı klonlayabilecek ve diğer hesabınızı da oluşturarak sohbet etmeye başlayabileceksiniz. Fakat bu dışarıdan yüklenen klonlamaya yarayan uygulamaların güvenilirliği ve riskleri tamamen kullanıcıların insiyatifindedir, onuda belirtmek isteriz.