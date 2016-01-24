Sizde blog yazıp gelir elde etmek istiyorsanız, bu yazımızda sizlere nasıl başarılı bir şekilde blog yazarlığı yapabileceğinizi anlattık.

Günümüzde çoğu kimse blog yazıları yazmak ve iyi bir blogger olmak istemektedir. Özellikle internetin oldukça popüler olması ile birlikte insanlar, kendi görüş ve düşüncelerini olabildiğince fazla kişiye aktarabilmek için internette söz sahibi olmuş bir blogu olsun istemektedirler.

Ülkemizde ve dünyada, iyi bir blog yazarı olmak için sadece bunu istemek yeterli olmamaktadır. Çünkü bu işi yapan birçok blogger bulunmakta ve bu başarılı blogger yazarları arasında ön plana çıkmak için yapılması gereken birçok nokta ve kural bulunmaktadır. Bu hususlara ne kadar fazla dikkat edilirse iyi bir blogger olma şansı da aynı oranda artacaktır.

İyi Blog Yazarının Özellikleri

İyi bir blog yazarı öncelikle blogger ne demek tam anlamıyla bilmelidir. Birçok kişinin bildiği -internette çeşitli konularda yazı yazan kişi- tanımı son derece basit ve amaca hizmet etmeyen bir tanımdır. Çünkü günümüzde blogger kavramı çok daha geniş bir yelpazede ele alınmaktadır. Ve bu geniş yelpazedeki tanıma uyan kişilerin iyi bir blogger olma şansı bulunmaktadır.

Başarılı blogger olmanın gereklilikleri

Öncelikle bu iş için yeterli zamana sahip olmalıdır. Çünkü iyi bir blogger yazılacak konularla ilgili yeterli araştırma ve yazı üzerinde geliştirme yapılmalıdır. Blogger, bu işi sevdiği için yapmalıdır. Sevdiği ve ilgi duyduğu alanlarda yazılar yazmalıdır. Ancak bu şekilde yazılan yazıların samimi ve dikkat çekici olması sağlanmaktadır. Bazı kişiler sırf tanınmış olmak ya da hemen para kazanmak için blogger olmak istemektedirler. Bu kişilerin başarılı olma şansı ise yok denecek kadar azdır.

İyi bir blogger aynı zamanda iyi bir planlamacıdır. Özellikle günümüzde planlama olmadan başarı çok zor elde edilmektedir. Sitenin daha ilk kurulumunda içeriğinin, temasının ve isminin belirlenmesi önemlidir. Blog sitesinin isminin en baştan en iyi ve dikkat çekici şekilde belirlenmelidir. Çünkü belirli bir takipçi ve okuyucu kitlesine ulaşıldığında blog ismini değiştirmek son derece riskli olacaktır.

Yazılacak içeriklerin ilgi çekici ve güncel olması son derece önemlidir. Bu yüzden özgünlükten asla taviz verilmemelidir. Başka yerden alıntılar okuyan kişiler için sıkıcı gelebilmektedir.

İstikrarlı bir şekilde yazılar yazmalıdır. Verilen büyük aralar takipçilerin size olan ilgisinin azalmasına sebep olacaktır. Bu sebeple üretimde istikrar oldukça önemlidir. Bununla birlikte başarılı bir blogger takipçileri ile iletişimde olmalı ve sürekli etkileşim halinde bulunmalıdır.

Yazılarında samimiyeti her zaman ön plana çıkarmalıdır. Çünkü insanlar samimi buldukları blog yazarlarını takip ederler. Ve daha vefalı davranmaktadırlar. Ayrıca başarılı bir blogger bu işten para kazanmayı her zaman ikinci plana atmalıdır. Hatta para kazanamadığı durumlarda bile bıkmadan ve pes etmeden yazılarını yazmalıdır. Çünkü bu işte başarının en önemli sırrı severek, isteyerek ve insanlara yararlı olduğuna inanarak yazılar yazmaktır.