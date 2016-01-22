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Blogspot, Blogger Türkiye’de Engellendi

Milyonlarca kişinin kullandığı ücretsiz blog platformu Blogspot, Blogger hizmetleri Türkiye'de erişim engeline takıldı, detaylara hep birlikte göz atalım.
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Tüm dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi Google isminin oluşturduğu ve her zaman desteklediği ücretsiz blog hizmeti olan Blogspot siteleri dün akşam itibari ile ülkemizde erişim yasaklandı.

Daha önceki zamanlarda bildiğiniz gibi dünyanın en büyük ve faydalı bilgi içeriği olan sitesi Wikipedia, Youtube, Twitter gibi platformlarda yasaklamalara maruz kalmıştık. Dün akşam ile bu yasak kervanına Blogspot siteleri de eklendi ve tüm Türkiye’de erişim engeli getirildi. Dün akşam itibari ile ücretsiz blog sahipleri kendi sitelerine girememeye başladı ve sonrasında tamamen engel geldi. Engelden bir süre sonra da yer sağlayıcıları tarafından da onaylanan engelleme haberi doğrulandı.

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Şuan için sadece Turkcell firmasının sağladığı internet hizmetinde olanlar Blogger platformuna giriş yapabiliyor nedense, fakat kısa süre içerisinde tamamen tüm yurtta engelleme sağlanacaktır. BTK tarafından herhangi bir mahkeme kararı ve açıklama olmadan bu engellemenin neden getirildiği fazlasıyla merak konusu. Engellemenin neden olduğu konusunda bir kaç fikir ise; fazlasıyla uygunsuz blogspot altyapısını kullanan sitenin olması olarak açıklanabilir. Fakat net bir bilgi söz konusu değil.

Blogger tüm dünya’da ve Türkiye’de oldukça fazla kullanılan ücretsiz blog hizmetlerinden birisi. Bu sayede insanlar bu platform sayesinde güzel paralar kazanabiliyordu. Ufak bir hata ve geçici bir süre engelleme olmasını umuyoruz ki insanlar tekrardan VPNvb. uygulamalar kullanmadan rahatlıkla ve özgürce bloglarını yazabilsin ya da rahatlıkla blog yazılarını okuyabilsin. Gelişmelerden haberdar edeceğiz, takipte kalın.

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