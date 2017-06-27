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Connected2.me Hikaye Özelliği Nasıl Kullanılır?
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Connected2.me Hikaye Özelliği Nasıl Kullanılır?

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Connected2.me Hikaye Özelliği Nasıl Kullanılır?

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Anomim chat sitesi olan Connected2.me, Haziran ayı içerisindeki güncelleme ile hikaye özelliğini kullanıcılarının kullanımına sundu. Türk geliştiriciler tarafından hayatımıza katılan Connected2.me, mobil platformlarda hizmet veren insanların birbirine kimliklerini gizleyerek mesaj atabilecekleri bir platform.

Bilkent Üniversitesi Fizik mezunu Ozan Yerli tarafından hayatımıza katılan site, 4 Milyon’dan fazla kullanıcısıyla uluslararası bir sosyal ağ platformu haline gelmiş durumda. 24 Mayıs’tan itibaren web üzerinden hizmet vermeyi bırakan platform, artık sadece mobil cihazlar üzerinden kullanılabilecek.

Snapchat’in hikaye (story) özelliğini Instagram, Whatsapp ve Facebook’un ardından Connected2.me’de kullanılarının hizmetine sundu. 24 saat içerisinde kaybolan anlık video ve fotoğraf paylaşımını sağlayan hikaye özelliği ile sizi takip eden kullanıcılarınıza paylaşımda bulunabilirsiniz.
Bu yeni özelliği kullanabilmek için ise uygulamanızı son sürüme güncellemeniz yeterli. Paylaştığınız hikayeye fotoğraf çekip üzerine yazı ekleyebilir veya basılı tutarak video paylaşabilirsiniz. Hikaye özelliğinin tam anlamıyla nasıl kullanılacağını ise aşağıdaki görsel aracılığıyla görebilirsiniz:

Temel amacı anonim chat olan bir sosyal ağda bu özelliğinin daha çok kimlerin işine yarayacağını ise az çok tahmin edebiliriz 🙂 .

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Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

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