Connected2.me’nin Web Servisi Yarın Kapanıyor

2011 yılında hayatımıza giren Connected2.me‘nin web servisi hizmet vermeyi bırakıyor. Herhangi bir bilgisi olmayanlar için C2’yi özetleyecek olursak, anonim kalarak diğer kullanıcılarla konuşarak muhabbet edebilir ve kendi profilinizi oluşturabilirsiniz. C2’ye kayıt olduğunuzda connected2.me/kullanici-adi seklinde linkinizi alarak insanların sizinle kimliğini paylaşmadan konuşabilmesine olanak sağlayabilirsiniz.

Shuffle özelliği ile farklı insanlarla konuşabilmenizi sağlayan C2’de, karşı tarafa yazdığınızda sizi anonim olarak görüyor. Sizi merak edenlere ise kayıt olurken aldığınız kullanıcı adınızı vererek tanışabilirsiniz. 2011’den bu yana kesintisiz hizmet veren Connected2.me web hizmetini durdurarak artık sadece Android ve iOS platformlarından hizmet verecek. Milyonlarca kullanıcısı bulunan şirketin aldığı bu radikal karar bir çok kullanıcıyı üzsede, bu kararının alınış amacının “daha iyi hizmet vermek” için olduğu belirtilmesi ile ileride mobil uygulamasındaki deneyimin dahada çok arttırılacağı gözüküyor.

Connected2.me’nin web servisi üzerinden giriş yaptığınızda aşağıdaki uyarıyı alıyorsunuz:

“Değerli Üyemiz,

Connected2.me’de bizler, uygulamalarımızı her gün sizler için daha iyiye taşımaya çalışıyoruz. Milyonlarca üyemizin istekleri doğrultusunda hep daha fazlasını sunmak adına gelişiyoruz, geliştiriyoruz. Ancak mobil uygulamalarımızda yaptığımız birçok yeniliği web teknolojilerinin imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle maalesef web sitemize yansıtamıyoruz. Bu da kullanıcılarımıza hep daha iyi hizmet verme ilkemizin dışına çıkmamıza neden olmaktadır. Kısacası mobil uygulamalarımızda sunduğumuz deneyimi, web sitemizde aynı kalitede sunamamak bizi üzmektedir.

2011 yılından bu yana yayında olan web sitemizi bu nedenle kapatma kararı vermiş bulunmaktayız.

24 Mayıs 2017 tarihinden itibaren yalnızca mobil uygulamalarımızdan hizmet vermeye devam edeceğiz.

Ancak bu kesinlikle bir veda değil 🙂 Biliyoruz bir çoğunuz zaten mobil uygulamalarımızı da kullanıyorsunuz. Henüz kullanmamış olan üyelerimizi de Connected2.me deneyimini çok daha iyi bir şekilde yaşayabilecekleri mobil uygulamalarımıza bekliyoruz.

Sevgiler,

Connected2.me Ailesi”