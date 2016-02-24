Creed 2 Filminden İlk Fragman Geldi ! İşte Vizyon Tarihi

Sevilen seri Creed 2 için ilk fragman yayınlandı.

Sylvester Stallone ve Michael B. Jordan isimlerinin başrolünü paylaştığı Creed serisi için maceralar bıraktığı gibi tüm hızıyla devam ediyor. Rocky serisi gibi ilerleyen aslında rocky’nin devamı sayılabilecek bu güzel filmin ikincisi, bu yıl içerisinde beyaz perdede yerini alacak.

Creed 2 için uzun zamandır beklenen fragman nihayet yayınlandı. Creed 2 filminde artık oda noktası Rocky Bilboa olmayacak ve öğrencisi olarak eğitti Adonis Creed daha çok göz önünde olacak. Creed ismi bir yerlerden çağrışın yaptırabilir insanlara peki nereden geliyor tahmin edin ? Tabi ki Rocky Bilboa’nın kadim dostu Apollo Creed’ten esinlenilmiş. Herkesin kahramanı Rocky artık Apollo’nun oğlunun eğitmenliğini yapıyor.

Rocky serisi ile yarım kalan hesaplar artık Adonis Creed ile devam edecek gibi görünüyor. Adonis’in babası bildiğiniz gibi Rocky serisinin 4. filminde hayata veda etmişti. Onu dövüştü öldüren kişi olan İvan Drogo için alınacak intikam zamanı yakın gibi duruyor.

Creed 2 filmi 21 Kasım 2018 tarihinde beyaz perdede. İşte Creed 2 fragmanı;

