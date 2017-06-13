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Diyanet İşleri Başkanlığından İşinize Yarayacak Faydalı Uygulamalar
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Diyanet İşleri Başkanlığından İşinize Yarayacak Faydalı Uygulamalar

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Diyanet İşleri Başkanlığından İşinize Yarayacak Faydalı Uygulamalar

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Mobil cihazlarımızın günlük yaşam tarzımıza ayak uydurmasıyla artık cebimizde mobil asistan taşır hale geldik. Hemen herşeyin cevabını alabildiğimiz telefonlarımızda günlük yaşantımızı kolaylaştıracak yararlı uygulamalar bulmakta oldukça önemli hale geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulama mağazaları için geliştirilen ücretsiz uygulamalardan işinize yarayabileceğini düşündüğümüz uygulamaları sizler için listeledik.

1. Namaz Rehberi

Bu uygulama ile namaz kılınışı, abdest alımı, namaz terimleri, namaz duaları, vakit namazlarının yazılı ve görsel kılınışının anlatımları, Ayet-i Kerimeler, Hadis-i Şerifler ve namaz ile ilgili sıkça sorulan sorular gibi bilgilere ücretsiz erişmenizi sağlıyor.

2. Namaz / Ezan Vakti

Namaz’a kaç saat var? Ezan okundu mu? gibi sorularınıza yanıt sağlayacak bir yararlı uygulamada Ezan Vakti uygulaması. Tüm şehirlerin ezan vakitlerini görebileceğiniz bu uygulamada, kıble yönünü öğrenebilir, namaz vakitlerinde sizi uyarması için alarm kurabilir ve yakınınızdaki camileri görebilirsiniz. Günün ayet, hadis ve duasınıda okuyabileceğiniz uygulamada dini günler ve gecelerle ilgili bilgide alabilirsiniz.

3. Kur’an-ı Kerim

En güzel uygulamalardan biri ise mobil Kur’an-ı Kerim uygulaması diyebiliriz. Bu uygulama ile Kur’an her an yanınızda olacak ve dilediğiniz zaman uygulama sayesinde okuyabileceksiniz. Türkçe mealide bulunmasının yanında sesli Kur’an dinleme özelliği ile hatim yapabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığının geliştirdiği diğer uygulamalara iOS için buradan, Android için ise buradan ulaşabilirsiniz.

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Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

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