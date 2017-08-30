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Dr. Wifi ile İnternet Hızınızı ve Sinyal Kalitenizi Ölçün
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Dr. Wifi ile İnternet Hızınızı ve Sinyal Kalitenizi Ölçün

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Dr. Wifi ile İnternet Hızınızı ve Sinyal Kalitenizi Ölçün

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Bu yazımızda bilişim sektörü için güvenlik yazılımları geliştiren Japonya merkezli Trend Micro‘nun “Dr. Wifi” ürününü inceliyoruz.

Bilgisayar kullanıcılarının en çok tercih ettiği markalar arasında yer alan şirket, farklı sektörler için geliştirdiği yazılımlar ile bilişim sektörünü daha güvenli hale getiriyor. App Store‘da tam adıyla “Dr. Wifi: network speed & signal strength test” adıyla bulunan iPhone uygulaması “Dr. Wifi” her kullanıcının telefonunda bulunması gerekiyor.

Telefonunuzda oldukça az yer kaplayan bu uygulama içerisinde işinize yarayacak bir çok özelliği barındırıyor. WiFi ağınızda kimlerin olduğunu detaylı şekilde görebileceğiniz uygulamada, internet hızınızı ölçüp kaydedebilir ve WiFi ile LTE sinyallerinizin kalitesini ölçebilirsiniz.

WiFi ağınızda kimler var?

Bağlı olduğunuz modeme erişmekte olan cihazların isimlerini, ip numaralarını ve mac adresini sizlere aktaran Dr. Wifi ile aynı ağı paylaşmakta olduğunuz cihazlar elinizin altında oluyor. Bu sayede internet ağınızda sizden habersiz birisinin olup olmadığını görebilirsiniz.

İnternet hızı ölçümü

İnternet hızınızı standart Ping, İndirme ve Yükleme olmak şekilde ölçen uygulamada, hızlı bir şekilde test sunucusuna bağlanarak internet hızınızı ölçmenizi sağlıyor. Önceden yaptığınız ölçümleride kayıt altında tutarak karşılaştırma yapabilmenizi sağlıyor.

WiFi ve LTE sinyal ölçümü

-100 dBm ile 0 arasında ölçüm yapabilme olanağı sunan uygulama ile modeme olan uzaklığınıza göre sinyal kalitenizi ölçebilirsiniz. Bu özellik sayenizde modeminizin en iyi sinyal verdiği noktayı yakalayabilir ve internete daha verimli erişebilirsiniz.

Uygulamanın en güzel yanı ücretsiz ve reklamsız olması diyebiliriz. Diğer muadil uygulamalar zamanla premium üyelik isteyebiliyor ya da rahatsız edici reklamlarıyla uygulamayı kullanışsız hale getirebiliyor. Dr. Wifi uygulamasını aynı zamanda Apple TV‘nizde de kullanabilirsiniz.

48.5 MB boyutundaki uygulama iOS 9 sonrası tüm iPhone, iPad ve iPod’lar da kullanılabiliyor. Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

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Anıl Güzel Merhaba ben Anıl, 2016 yılında Kadir Has MYO Grafik Tasarımı bölümünden mezun oldum. 2017'den itibaren Medya ve İletişim Sistemleri okumaktayım. Teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve öğrendiklerimi burada paylaşıyorum.

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