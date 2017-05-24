EaseUS Data Recovery Wizard Free ile Silinen Verilerinizi Kurtarın

Fotoğraflarımız, videolarımız, yazılarımız, çalışmalarımız, yedeklerimiz ve daha birçok önemli dijital birikimimiz bilgisayarlarımızda, mobil cihazlarımızda ve onlara bağlı olarak çalışan sabit ya da taşınabilir disklerde tutuluyor. Ancak söz konusu depolama alanları genellikle de hiç beklenmeyen anlarda kötü sürprizler yaparak tüm dijital birikimimizin bir anda ortadan kalkmasına ya da ulaşılamaz olmasına neden olabiliyor.

EaseUS Data Recovery Wizard Free, masaüstü ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra taşınabilir disklerdeki verilerin kaybolması ya da silinmesi halinde devreye girerek söz konusu verilerin kurtarılmasını sağlıyor. Hem Windows Hem de OSX temelli bilgisayarlara yönelik uygulamaları bulunan ve dünyanın en ünlü veri kurtarma yazılımlarını üreten EaseUS tarafından geliştirilen EaseUS Data Recovery Wizard Free, hemen her yaştan kullanıcı tarafından kolayca kullanılabilecek tasarıma sahip olmasının da avantajını kullanarak çok kısa bir süre içinde herhangi bir yazılım eğitimi almayı gerektirmeden kişilerin kolayca kaybolan verilerini kurtarmalarına yardımcı oluyor. İster klasik bilgisayar ister dizüstü bilgisayar ister akıllı telefon ve tablet bilgisayar, ister dijital fotoğraf makineleri, isterse de her türlü taşınabilir bellek olsun EaseUS Data Recovery Wizard Free ile kaybolan verileri kolayca ve hızlı bir şekilde geri getirmek mümkün.

Her Türlü Kötü Durumda EaseUS Data Recovery Wizard Free Yanınızda

Bilgisayarda bir şeyler silinmeden önce genellikle çöp kutusuna gönderilir. Çöp kutusunun birikmesi halinde sisteme olumsuz bir etkinin ortaya çıkabileceğine yönelik düşüncenin yanı sıra bilgisayar hızlandırma çalışması yaptıklarını iddia ederek bilgisayarın önbelleğini ve çöp kutusunu silebilen yazılımlar nedeniyle kimi zaman istenmeden çöp kutusundaki veriler de silinebilmektedir. Normal yollardan çöp kutusunun boşaltılması ile giden verilerin geri getirilmesi mümkün olmasa da EaseUS Data Recovery Wizard Free ile birlikte çöp kutusundan silinen veriler dahi kurtarılabilmektedir.

Ücretsiz sürümü ile 2 GB kapasiteye kadar silinmiş verilerin kurtarılmasına izin veren EaseUS Data Recovery Wizard Free, daha kapsamlı ve geniş kurtarma çalışmaları için PRO sürüme geçilmesini istemektedir.

Türkçe dil desteği ile birlikte kullanılabilen ve Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10 ile birlikte tamamen uyumlu çalışabilen EaseUS Data Recovery Wizard Free, Windows Server’ın 2003, 2008, 2012 ve 2016 sürümlerinde de kullanılabilmektedir. Ayrıca yazılımın kullanılabilmesi için çok düşük seviyelerde sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyulması sayesinde neredeyse tüm bilgisayarlarda kolayca çalışabilmektedir.

Ürüne dair daha detaylı bilgi ve indirme işlemi için EaseUS Data Recovery Wizard Free sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca son dönemin popüler ve etkili zararlı yazılımlarından biri olan WannaCry hakkında profesyonel çözümlere göz atmak isterseniz EaseUS WannaCry sayfasını ziyaret edebilirsiniz.