EaseUS MobiMover Pro ile iOS Veri Transferi Yapın

EaseUS MobiMover Pro ile eski iPhone cihazınızdan yeni iPhone cihazınıza çok hızlı ve kolay şekilde veri transferi yapabilirsiniz. EaseUS MobiMover Pro bir veri transfer yazılımıdır. Bu yazlım iPhone cihazınızdan bilgisayarınıza ve bilgisayarınızdan iPhone cihazınıza veri transfer etmenizi sağlar.



EaseUS MobiMover Pro yazılımını hemen satın alabilir ya da ücretsiz deneme sürecini başlatabilirsiniz.. Bu yazılım sayesinde yapabileceğiniz pek çok işlem vardır. Üstelik EaseUS MobiMover Pro yazılımı yeni iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X ve diğer tüm iOS 11 cihazlarını tam olarak destekler.

EaseUS MobiMover Pro Kullanarak Neler Yapabilirsiniz?

iPhone ve iPad cihazlarınızın yedeklerini alabilirsiniz.

iOS cihazlarınız arasında dosya paylaşımı yapabilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınız arasında verilerinizi eşitleyebilirsiniz.

Eski iPhone ve iPad cihazlarınızdan yeni iPhone ve iPad cihazlarınıza veri aktarabilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınızdaki verileri bilgisayarınıza yedekleyerek veri kaybına karşı önlem alabilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınızdaki verileri başka bir yere aktararak cihazlarınızda daha fazla depolama alanı açar

EaseUS MobiMover Pro Sürümünün Farkı Nedir?

EaseUS MobiMover Pro sürümünün ücretsiz sürümden farkı yazılımın tam teknik destek sunmasıdır. Tüm dosya, kitap, ses, fotoğraf dosyalarını yönetebilir ve bunları istediğiniz cihaza transfer edebilirsiniz.

EaseUS MobiMover yazılımının önemli özelliklerinden biri iOS 11 ile uyumlu olması diğeri ise hızlı ve kolay veri transferi yapmanızı sağlamasıdır. Üstelik iPhone ve iPad cihazınızdaki verileri yine bir iPhone’a ve iPad’e ya da bir bilgisayara sadece bir tıklama ile aktarmanız mümkündür.

EaseUS MobiMover Pro yazılımının profesyonel tasarımı iOS cihazınızdaki veri aktarma işlemini kolayca yapmanızı sağlar. Üstelik bunu sadece birkaç basit adımı uygulayarak yaparsınız. Karmaşık işlemler arasında boğuşmanıza gerek yoktur.

Bir iOS cihazından başka bir iOS cihazına veri transfer etmek için öncelikle EaseUS MobiMover Pro yazılımını indirin. Her iki iOS cihazını da bilgisayarınıza bağlayın. Sonra programı çalıştırın ve “Diğer Cihaza Transfer” seçeneğini seçin. Karşınıza gelen pencerede bulunan veriler arasından hangi verileri transfer etmek istediğiniz seçin. Verileri transfer etmek istediğiniz cihazı seçin ve “Transfer” butonuna basarak işlemi başlatın. EaseUS MobiMover Pro yazılımı ile veri transferi yapmak işte bu kadar kolaydır.