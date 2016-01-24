En Güzel Düğün Davetiyesi Modelleri

En güzel düğün davetiye modelleri, uygun fiyatlarıyla işte 2018 davetiye tasarımları

Evlilik, gençler için hayatın farklı ve bir o kadar da özel dönemidir. Kısa süre içinde birbirini tanıyıp ve hayatı paylaşma kararı alan gençler, unutulmaz bir düğün töreni ile dünya evine girmek ister. Ev ve eşya seçimi, düğünün yapılacağı salon ve takıların seçimi ile meşgul olan çiftlerin, düğün yaklaştıkça heyecanı artar. Unutulmaz bir düğünün; yapılacağı mekân, gelin ve damat kostümü ve ikramlıkları kadar davetiyesi de önemlidir.

Kaliteli bir kâğıt üzerine basılan düğün davetiyesi ise, evlenecek gençlerin duygularını, kişiliklerini misafirlerine yansıtır. Heyecanlı ve daha hareketli gençler için eğlenceli düğün davetiyesi çeşitleri, klasiklerden vazgeçmeyen gençler için sade davetiye çeşitleri mevcuttur. Düğün davetiyesi basan matbaalarda bulunan düğün davetiyesi katoloğu, kendi zevklerinize göre en doğru davetiye modelini belirlemek için özel olarak hazırlanır. Evlenecek çiftlere ekstradan zaman tasarrufu sağlar. Mrv Matbaa firması kartal’da sizler için düğün davetiyesi konusunda hem fiyat hem de kalite olarak en güzelini üretme amacındadır.

En Şık Davetiye Modelleri

Düğün davetiyeleri, günümüzde oldukça fazla çeşit ve renkte üretilmektedir. Her bütçeye uygun hazırlanabilen davetiyeler, dokusu ve rengi sayesinde düğün hazırlığı yapan gençlerin duygu durumunu yansıtmakta oldukça etkilidir. Davetiyenin dış kısmında kullanılan resim ve dekorun yanı sıra iç kısmında kullanılan yazılar da gençlerin tercihi doğrultusunda şekillenir. Sevdiğine olan duygularını dünyaya duyurmak isteyenlerin, kendi yazdığı şiir veya sözleri düğün davetiyesinde kullanması mümkündür. Sade bir düğün isteyenler, klasikleşmiş davetiye sözleri içeren örnek katalogdan seçim yapması, ayet veya hadis yazdırması mümkündür. Hemen her zevke uygun model ve örnek sözler davetiye satışı yapan firmalarda mevcuttur.



Geçmişte kullanılan düğün davetiyelerinin hem dış dizaynı bir birine benzer hem içinde yazan sözler bir birinin kopyası olurdu. Düğünün yapılacağı mekân, düğün tarihi gibi bilgileri içeren eski davetiyelerin yerini, günümüzde bir birinden farklı renk ve boyutta oldukça gösterişli ve özel düğün davetiyesi çeşitleri almıştır. Kadife veya boncuklu davetiyeler, altın varak kullanılarak hazırlanan davetiyeler, farklı renk ve ebatta kurdele ile hazırlanan davetiyelerin yanında evlilik cüzdanını anımsatan, gelin ve damadın resimlerini barındıran davetiye seçenekleri mevcuttur.

2018 Davetiye Modelleri

Düğün albümünün başköşesine yerleştirilen ve unutulmaz bir gün olarak her zaman anımsanan hatta çocuklara saklanan düğün davetiyesinin, hayalleri ve kalpte yer alan sevgiyi tam olarak yansıtması için en doğru davetiyenin belirlenmesi önemlidir. Renk, katlama şekli ve kullanılan baskı evlenecek çiftlerin enerjisini yansıtmalıdır. Düğün hazırlıkları küçük ama önemli detaylar ile doludur. Ev ve eşyaların seçimi, düğüne gelecek misafirlerin belirlenmesi, gelinlik ve takıların alınması gibi önemli detaylar davetiyenin en sona bırakılmasına neden olur. Bu sebeple davetiye seçimi kısa süre içinde tamamlanmalıdır.

Davetiye hazırlayan firmalar, gelin ve damada vakit kazandırmak amacı ile bütün modelleri barındıran hatta yeni fikirler edinmenize olanak tanıyan kataloglar hazırlar. Bu katalogdan bakarak kendi zevk ve bütçenize en uygun davetiye çeşidini kısa süre içinde belirlemek mümkündür. Kraft davetiye, incili veya kadife davetiye seçimi yaparak, ekonomik ve şık bir şekilde misafirlerinize duygularınızı yansıtmanız mümkündür. Üstelik beğendiğiniz davetiyenin tüm özelliklerini öğrenerek internet üzerinden seçimini yapmak ve birkaç dakika içinde siparişini vermek çok büyük kolaylık sağlar. Ürünlerin kısa süre içinde teslimi ise düğün hazırlıklarının kolayca tamamlamasını garanti altına alır. Üstelik ödeme kolaylıkları sayesinde bütçenizi zorlamaz.

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