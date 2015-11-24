En İyi Online Oyun Forumları Hangileri?

Bu kadar tartışılabilir yani piyasa da o kadar çok online oyun forum sitesi var ki hangisi daha çok popüler ve güncel bilmek cidden zor çünkü bu forumlara her gün yüzlerce konular açılıyor, binlerce mesajlar yazılıyor ve bir sürü yeni üyeler katılıyor fakat biz sizler bu online oyun forum sitelerini yine de paylaşacağız. İşte sizlere en iyi online oyun forum siteleri!

Hiç şüphesiz yılların online oyun platformu ve online oyun forumu olan TurkMMO‘u asla 2 veya 3. sıralarda listeleyemezdik çünkü yönetim sayısı ekibiyle ve bir çok online oyun hakkında bilgileri öğrenebileceğiniz bu forum sitesinin kalitesini sizlere burada anlatmak cidden çok zor. Hemen TurkMMO’a kayıt olarak sorunlarınıza cevaplar bulabilir veya yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.

2. olarak sizlere torrentoyun.com adresini önerebilirim. Asıl amacı ücretli oyunların ücretsiz olarak full sürümünü paylaşmak da olsa bir çok oyun hakkında bilgiler edinebilirsiniz veya son çıkan oyun hilelerini bu forumda ücretsiz olarak bulabilirsiniz.

Piyasa da daha bir çok bu online oyun forumları gibi forum sitelerini araştırarak bulabilirsiniz fakat şuan da en büyük içeriğe ve en büyük kitleye bu forumlarda ulaşabilirsiniz.