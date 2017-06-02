En İyi Ücretsiz VPN Hangisi?

İnternet kullanıcıların olmazsa olmaz uygulaması VPN, kimliğinizi gizli tutarak internette rahat dolaşmanıza yarayan uzak sunucu uygulaması. Yasaklar çoğaldıkça bir o kadar daha fazla ihtiyaç duyulan VPN’ler, sizin IP’niz ile uzaktaki bir sunucuda köprü vazifesi görerek bağlanmak istediğiniz siteye o sunucu üzerinden bağlanmanızı sağlıyor. Olumlu ve olumsuz yanları bulunan VPN uygulamalarında güvenilir programı kullanmak çok önemli.

Verilerinizin çalınmaması için sıkça tercih edilen uygulamaları kullanmanız sizin daha güvenli bir şekilde dolaşmanızı sağlamakta. İnternette dolaşırken kullandığınız bu tarz uygulamaların çalışma mantığı bilgilerinizin ara sunucu üzerinden iletilerek sanki o ülkedeymişiniz gibi sörf etmenizi sağlıyor. Bu yüzden hangi sitelere girdiğinizden tutun kullanıcı adı ve şifreleriniz gibi bilgilerinizde bu ara sunucu üzerinden iletilmekte. O yüzden sahte ve az tercih edilen VPN uygulamalarından kaçınmak sizin için avantaj olabilir.

İşte size güvenle kullanabileceğiniz ücretsiz VPN uygulamaları:



1- Opera VPN (Bilgisayar üzerinden sadece Opera tarayıcısında çalışmakta)

Dünyanın en ünlü internet tarayıcılarından biri olan Opera’nın tüm kullanıcılar için ücretsiz yayınladığı VPN uygulaması Opera VPN, sizlere internette güvenle dolaşmanızı vaad ediyor.

2- TunnelBear

Türkçe dil desteğide bulunan TunnelBear, dünya üzerinde en çok kullanılan VPN uygulamalarından bir tanesi. Özellikle hızlı ve güvenilir bağlantı özelliğinden dolayı sıkça tercih edilen uygulamanın tarayıcı eklentisi, direkt kurulum ve mobil uygulamalarıda bulunuyor. Uygulamayı indirdiğiniz zaman 500 MB’lık ücretsiz kullanım hakkı veriyor. İlave 1 GB daha kazanmak isterseniz tweet atmanız yeterli.

3- TouchVPN

Chrome eklentisi ve mobil uygulama olarak karşımıza çıkan Touch VPN, Northghost adlı şirket tarafından geliştirilen tamamiyle ücretsiz bir VPN programı. Ülkemizde ZenMate’e bağlantı sorunları yaşadığımız zamanlarda imdadımıza yetişen Tocuh VPN, hız konusunda pek tatmin edici olmasada güvenle seyahat etmenize olanak sağlıyor.

4- Hotspot Shield

Bir zamanların en çok tercih edilen programı olan Hotspot Shield, AnchorFree firması tarafından piyasaya sürülmüş ücretsiz VPN programı. Ücretsiz versiyonunu kullanmanıza karşılık girdiğiniz sitelerde kendi reklamlarınıda gösteren program dünya çapında 350 milyon indirilme sayısına ulaşmış durumda.