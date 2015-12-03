En İyi Webmaster Forumları Hangileri?

Piyasada bir çok web site ve webmaster bilgiler paylaşan bloglar bulabilirsiniz fakat bunların hepsi sizlere bilgi vermek amacıyla oluşturulmuş ve sizlere kaliteli bilgiler sunan ortamlar. Bu ortamlar gibi birde insanların soru sorabildiği ve ücretsiz yardım alabildiği bir kaç forum sitesi var.



Bu forum sitelerinde sorular sorabilirsiniz veya bir tema yapımcısıysanız bu forumlarda temalarınızı satılığa çıkartabilir ve müşteriler bulabilirsiniz. Bunlara benzer daha bir çok aktivite ve etkinlikte bulunabilirsiniz fakat diğer genel blog siteleri gibi bu forum sitelerinden de Türkiye’de oldukça fazla webmaster dayanışma forumları mevcut. Bunlardan hangileri popüler? Hangileri daha iyi kalite de? Bunları sizinle burada paylaşıp, tartışacağız.



Öncelikle bu piyasayı canlı tutan ve davetiyesiz üyelik almayan bir kaç önemli forum sitesi bulunuyor fakat dediğimiz gibi bu forumlara üye olabilmeniz için bir davetiyeniz bulunması gerekiyor. Davetiye bulamazsanız forum sitelerinin mail adreslerine mail göndererek bir davetiye kodu isteyebilirsiniz uygun görürlerse 1 hafta içerisinde sizlere geri dönüş yapıp davetiye kodunuzu yollayacaklardır. Bu forum siteleri aşağıda ki gibidir ve hepsi popüler, kalite webmaster forumlarıdır.