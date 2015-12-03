En İyi Webmaster Forumları Hangileri?
Piyasada bir çok web site ve webmaster bilgiler paylaşan bloglar bulabilirsiniz fakat bunların hepsi sizlere bilgi vermek amacıyla oluşturulmuş ve sizlere kaliteli bilgiler sunan ortamlar. Bu ortamlar gibi birde insanların soru sorabildiği ve ücretsiz yardım alabildiği bir kaç forum sitesi var.
Bu forum sitelerinde sorular sorabilirsiniz veya bir tema yapımcısıysanız bu forumlarda temalarınızı satılığa çıkartabilir ve müşteriler bulabilirsiniz. Bunlara benzer daha bir çok aktivite ve etkinlikte bulunabilirsiniz fakat diğer genel blog siteleri gibi bu forum sitelerinden de Türkiye’de oldukça fazla webmaster dayanışma forumları mevcut. Bunlardan hangileri popüler? Hangileri daha iyi kalite de? Bunları sizinle burada paylaşıp, tartışacağız.
Öncelikle bu piyasayı canlı tutan ve davetiyesiz üyelik almayan bir kaç önemli forum sitesi bulunuyor fakat dediğimiz gibi bu forumlara üye olabilmeniz için bir davetiyeniz bulunması gerekiyor. Davetiye bulamazsanız forum sitelerinin mail adreslerine mail göndererek bir davetiye kodu isteyebilirsiniz uygun görürlerse 1 hafta içerisinde sizlere geri dönüş yapıp davetiye kodunuzu yollayacaklardır. Bu forum siteleri aşağıda ki gibidir ve hepsi popüler, kalite webmaster forumlarıdır.
- r10.net – Gelmiş geçmiş en büyük webmaster topluluğudur. Türkiye’nin önemli ve büyük ticaretleri burada gerçekleşmektedir. Üstelik Turkcell gibi kurumsal firmalarında burada üyelikleri bulunuyor ve bu platform tamamen ücretsiz.
- donanimhaber.com – Donanımhaber’de yavaş yavaş bu konuda kendisini geliştirmeye başardı ve bu yolda emin adımlarla yürüyor. İçeriğinde yine önemli ticaretler ve arkadaşlıklar kuruluyor.
- wmaraci.com – Bu webmaster forumuda DH ve R10.Net gibi içeriğinde bir çok webmaster arkadaş bulunduruyor ve bu arkadaşlar bu forum sitesi sayesinde para kazanabiliyor, sorularına yanıt bulabiliyorlar.
Yorum(2)
Kesinlikle R10.net adamlar artık olayı aşmışlar. Belli bir kültürel yapıya sahip bir forum sitesi olmak kolay değil.
Forum listesi için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar