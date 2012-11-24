FreeHand’de Yazıyı Convert Etmek
Grafikerlerin tercih ettiği programlar arasında bulunan FreeHand‘de Convert Etmek, yaptığınız çalışmaları baskıya hazır hale getirmek için yapılan aşamalar arasında.
FreeHand’de çalıştığınız dökümandaki yazıları convert etmek için:
1) Tüm yazıları seçiniz
(İster CTRL + A yapın istersenizde SHİFT tuşu ile tek tek seçin)
daha sonra TEXT menüsünden > Convert To Paths (CTRL+SHİFT+P) yapınız.
2) Sonuç
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Yorum(1)
peki bu tersine nasıl döndürebiliriz