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FreeHand’de Yazıyı Convert Etmek

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FreeHand’de Yazıyı Convert Etmek

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Grafikerlerin tercih ettiği programlar arasında bulunan FreeHand‘de Convert Etmek, yaptığınız çalışmaları baskıya hazır hale getirmek için yapılan aşamalar arasında.

FreeHand’de çalıştığınız dökümandaki yazıları convert etmek için:

 1) Tüm yazıları seçiniz
(İster CTRL  + A yapın istersenizde SHİFT tuşu ile tek tek seçin)

daha sonra TEXT menüsünden > Convert To Paths (CTRL+SHİFT+P) yapınız.

2) Sonuç

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Anıl Güzel Merhaba ben Anıl, 2016 yılında Kadir Has MYO Grafik Tasarımı bölümünden mezun oldum. 2017'den itibaren Medya ve İletişim Sistemleri okumaktayım. Teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve öğrendiklerimi burada paylaşıyorum.

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