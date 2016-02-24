Game Of Thrones 8. Sezon Tanıtım Videosu

Game Of Thrones 8. Sezonu için güzel bir video izlemeyi ihmal etmeyin !

Game Of Thrones sevenlerin merakla beklediği 8. sezon bildiğiniz üzere 2019 yılında karşımıza çıkacak, bu süreçte yayınlanan tanıtım videoları büyük bir ilgi ile izlenmeye devam ediyor, işte bir yenisi daha sizlerle.

Game Of Thrones 8. Sezon Ne Zaman Çıkıyor ?

Geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan Game Of Thrones dizisi, 2019 yılı yaz aylarında çıkması bekleniyor. Milyonlarca hayranı olan dizinin 8. sezonuna dair yeni bir video youtube üzerinden denk geldik ve sizlerle paylaşmak istedik. Game Of Thrones 8. sezonunda bol bol ak gezenlerle savaş izleyeceğiz gibi gözüküyor, kitabını okuyanlar olayı biliyordur fakat biz okumayanlar olarak dizinin yeni sezonunu merakla bekliyoruz 🙂