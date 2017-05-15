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Gear Fit 2’nin iOS Bağlantı Sorununun Çözümü
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Gear Fit 2’nin iOS Bağlantı Sorununun Çözümü

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Gear Fit 2’nin iOS Bağlantı Sorununun Çözümü

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Samsung’un giyilebilir teknoloji ürünü Gear Fit 2, 2017 ile birlikte iOS desteğine kavuşarak iPhone kullanıcılarını sevindirdi. Spor severlerin sıkça tercih ettiği Gear serisi, Samsung telefonların haricindede çalışmaya başlayarak kullanıcı sayısını arttıracağı gözüküyor.

Bir önceki seri olan Gear Fit ve Gear S modellerinide kapsayan iOS desteği ne yazıkki bağlantı konusunda sorunlar yaşatabiliyor. Bu sorunun çözümüne geçmeden önce:

1- Gear ürününüz için doğru iOS uygulamasını indirdiğinizden emin olunuz.

Samsung Gear iOS Uygulaması indirSamsung Gear Fit iOS Uygulaması indir

2- Gear ürününüzdeki Bluetooth bağlantı seçeneğinin aktif olduğunu kontrol ediniz.

Eğerki doğru uygulama ve sorunsuz bluetooth bağlantılı iPhone cihaza sahipseniz, Gear ürününüzü fabrika ayarlarına geri döndürerek Gear uygulaması üzerinden tekrardan bağlantı sağlamaya çalışabilirsiniz. Yeni bir Gear saate sahip olsanız dahi bu işlemi gerçekleştirerek denemeniz ile iPhone cihazınızla kusursuz bağlantı sağlayabileceksiniz. Yanlış uygulama üzerinden bağlantı denemeniz cihazınızı bulma konusunda sorun yaratabilir. Her şeye rağmen bağlantı sağlayamıyorsanız 444 77 11’i arayarak Samsung Türkiye’den telefonla destek alabilirsiniz.

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Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

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