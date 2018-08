Gerçek Bir Nazi Hikayesi: Operation Finale

Gerçek bir hikayeden uyarlanan nazi filmi; Operation Finale'den yeni bir fragman yayınlandı.

Başrolünde iki önemli isim olan; Oscar Isaac ve Sir Ben Kingsley yer aldığı Operation Final filmi için çıkışına az bir süre kala güzel bir fragman yayınlandı. Operation Finale filmi gerçek bir nazi hikayesinden esinlenerek yaratılmış ve bu gerçek hikayesi sayesinde bir çok sinema sever merakla filmin çıkışını beklemekte olduğunu söyleyebiliriz.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden bir tanesi olan altın küre ödülüne sahip başrol oyuncusu Oscar Isaac bu filmde Peter Malkin karakterini canlandırmakta. Peter Malkin bu filmde, Hitler’in en sağlam adamı ve eski bir nazi askeri rolünü üstlenen Sir Ben Kingsley isminin canlandırdığı Adolf Eichmann kaçarken yakaladıktan sonra İsrail’de yargılama öyküsünü izleyeceğiz.

Operation Finale filminin fragmanına baktığımız da ise oldukça yüksek gerilim ve aksiyon olduğu gözlemleniyor. İki efsane oyuncu ile fragmanda bile harikalar yaratmış durumda, eminiz ki filmde zirvelere oynamaya aday olacaktır. Gelin filmin fragmanına da bir göz atalım.

Operation Finale Filmi Fragmanı

İşte Operation Finale Konusu

Filmin konusuna genel olarak baktığımızda, zaman olarak 2. dünya savaşından tam 15 yıl sonrasını anlatmakta. Hitler’in meşhur soykırımlarının en baş adamı olan Adolph Eichmann Arjanti ülkesinde barındığını bilgisine ulaşan bir İsrailli ekip onu yakalamak için yola koyulur. Arjantin’de yakalanan Adolph, yargılanması için İsrail’e kaçak olarak sokulmak zorunda. Oscar Isaac ve Sir Ben Kingsley‘nin haricinde diğer önemli oyuncular şu şekilde; Melanie Laurent, Nick Kroll, Joe Alwyn, Haley Lu Richardson, Greta Scacchi ve Lior Raz. Filmin yönetmen koltuğunda ise Rogue One: A Star Wars Story ve The Mountain Between Us filmlerden senarist olarak tanıtacağınız, Chris Weitz oturmakta.