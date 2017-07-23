Google Play Durduruldu Hatası Nasıl Çözülür ?

Android Google Play durduruldu hatası aldıysanız siz de bu adımları takip edebilirsiniz.

Android işletim sistemi günümüz de çok büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşmış. Android sisteminde kullanım süresi arttıkça sorunlarda doğru orantılı olarak artmaya başladı diyebiliriz. Bildiğimiz gibi android işletim sistemi Google ile ortaklaşa çalışıyor sayılabilir. Android arka planında Google altyapısından birçok özelliği kullanıyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi Google Play hizmetleridir. Google Play hizmetleri cihazdaki birçok uygulamayı kontrol eder ve yüklemeye yaramaktadır.

Google Play Durduruldu Hatası Çözümü

⦁ Bu yazımızda sizlere Play Store durduruldu hatasının çözüm yollarını anlatacağız.

⦁ Ayarlar menüsüne girerek burada bulunan uygulamalara giriniz.

⦁ Google Play Store uygulamasını listeden bulun.

Burada uygulama ayrıntıları bölümünde Verileri Sil butonuna tıklayınız. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar Google Play Store giriniz. Sorununuz yüksek ihtimalle düzelmiştir. Eğer sorununuz düzelmediyse aşağıda bulunan bir diğer çözüm yöntemini de denemelisiniz.

Alternatif olarak bu yöntemi deneyebilirsiniz. Yukarıdaki işlemi denemediyseniz onu ilk olarak denemelisiniz o yöntem daha yüksek ihtimalle sorununuzu çözecektir.



⦁ Google üzerinden APK Mirror sitesine giriş yapınız.

⦁ Bu sitede birçok uygulamanın apk dosyası bulunmaktadır.

⦁ Google Play Store apksını siteden aratarak bulun ve en son sürümünü indiriniz.

⦁ Bu uygulamayı yüklemek için Bilinmeyen Kaynakları aktif etmelisiniz. Bilinmeyen kaynakları aktif etmek için Ayarlar Güvenlik Bilinmeyen Kaynakları aktif ediniz.

⦁ Bu ayarları yaptıktan sonra son sürüm Google Play Store apksını indirin ve yüklemeyi yapabilirsiniz.

Bu yol biraz daha uğraştırıcı olduğu için yukarıdaki yöntemi ilk olarak denemenizi tavsiye ederiz.