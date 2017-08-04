GTA V için Ücretsiz 4K Modu İndir

Yaklaşık 4 sene önce piyasaya çıkan GTA V‘i oynamak için bir neden daha geliyor. Gerçekçi haritası, uzun soluklu hikaye ve görevleriyle gönlümüzde taht kurmuş GTA V’i 4K çözünürlüğünde oynamak isteyenler için NaturalVision yeni bir mod yayınladı.

Bir çok kullanıcının çoktan bitirip tükettiği GTA V, gündemden hala düşmüyor. Olağan üstü grafikleriyle gerçeklik hissini ikiye katlayan 4K modu, 3 boyutlu modeller ve grafiklerde değişiklik yapmadan dokular üzerinde belirgin gelişmeler sağlıyor. Şuana kadar 75 Milyon satış rakamına ulaşan GTA V, PC ve konsol platformlarında favori oyun haline gelmiş durumda.

NaturalVision adlı geliştirici tarafından hazırlanan mod, GTA V’inizi 4K çözünürlüğe göre hava durumu, aydınlatma, renk geçişleri ve tonlamalarda kalite artışı sağlıyor. 135 MB büyüklüğündeki modu indirmeden önce VisualV 1.0.330’ı kurmanız gerekiyor. Eğer sistem özellikleriniz 4K’yı destekliyorsa, gerçekçilik deneyimini tatmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

VisualV İndir – NaturalVision Remastered İndir