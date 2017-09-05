Güncel WordPress Ping Listesi 2017

WordPress‘te yayınladığınız veya güncellediğiniz bir içeriğinizi arama motorlarına, blog dizinlerine ve RSS dizinlerine bildirmek amacıyla admin panelinde ping listesi bölümü yer alıyor. Yeni bir yazının daha hızlı arama motorlarında yer alması ve fark edilmesi için ilgili sayfanın pinglenmesi önem arz ediyor.

WordPress ping listenizi kullanarak sitenize çağırdığınız botlar sayfanızı tarar ve kaydeder. Büyük arama motorlarının sitenizi keşfetmesi için bu yöntem olmazsa olmaz bir yol. Pinglenen sayfanız okuyucularınız tarafından fark edilmesinin ardından anlık trafiğiniz artacak ve SEO’ya olumlu artısı bulunacak.

2011 ve 2015 yıllarında paylaştığımız WordPress Ping Listesini güncellememizin zamanı geldi. Özellikle araştırma yapıldığında çok fazla ping listeleri bulunuyor. Bir çoğunun servis vermeyi bıraktığı boşa düşmüş alan adları bile bu listelerde yer alınıyor. Sizler için kendimizinde kullandığı çalışan önemli ping servislerini aşağıda paylaşıyoruz.

Ping listesi nasıl eklenir?

Ayarlar>Yazma>Servisleri Güncelle kısmına aşağıdaki listeyi kopyalayıp yapıştırınız. Kalın olarak işaretlenmiş kısımları kendi sitenize göre düzenleyiniz.

http://blogsearch.google.com.tr/ping/RPC2

http://blogsearch.google.com/ping/RPC2

http://blogsearch.google.az/ping/RPC2

http://rpc.pingomatic.com/

http://www.feedburner.com/fb/a/pingSubmit?bloglink=http://feeds.feedburner.com/Burgazturkcom-GuncelMedyaHaberleriTeknolojiWebmaster

http://www.bing.com/ping?sitemap=http://www.teknofeed.com/sitemap.xml

http://ping.blogs.yandex.ru/RPC2

http://ping.feedburner.com

http://www.weblogalot.com/ping

http://ping.baidu.com/ping/RPC2

http://services.newsgator.com/ngws/xmlrpcping.aspx