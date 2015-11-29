Hangi Markanın Teknik Desteği Daha İyi?

Piyasada o kadar çok marka ve servis var ki hangisinin birbirinden daha kaliteli olduğu tartışılabilir çünkü bir çoğu aynı hizmeti veriyor ve çoğunun teknik servisi rezalet durumda fakat bazı teknik servisler var ki resmen telefonuzu bozup göndermek istiyorsunuz. Neden? Verdikleri hizmet 10 üzerinden 10 alır, gösterdikleri ilgi ve alaka 10 üzerinden 10 alır.

İşte sizlere o teknik servisler!

Öncelikle belirtmeliyim ki bu yazı da hiç bir markayı karalama veya öne çıkarma durumu yok sadece edinilen tecrübelere göre sizlere hangi teknik servislerin daha iyi olduğunu, hangisinin daha iyi hizmet verdiğini açıklamak istedik.

Şuanda piyasada size en iyi hizmeti sunabilecek firmalar arasında ilk sıra da; Apple geliyor. Apple’ın herhangi bir ürününü aldığınız zaman eğer bu ürün sizden kaynaklı olmayan bir sorundan dolayı teknik servise giderse onarılmak yerine tamamen yenisiyle değiştiriliyor. Eğer sizden kaynaklı bir sorun varsa(cam kırılması, darbe, kasa çizikliği) ve telefonunuz iPhone 6 üzeri sizden 1000 lira ücret isteniyor, 1000 lira karşılığında telefonunuz sıfırıyla değiştiriliyor. Yazılımsal bir sorun varsa yine aynı şekilde Apple teknik servisine başvururak bu sorununuzu ücretsiz olarak çözebilirsiniz. En iyi teknik servis hizmetinde listenin ikinci sırasında Samsung geliyor. Samsung’da bilindiği üzere telefon üretimi veya beyaz eşya üretimi yapan bir marka. Eğer bu markadan aldığınız üründe herhangi bir sorun oluşursa size ücretsiz değişim uyguluyorlar. Samsung’dan sonra listenin üçüncü sırasını Acer alıyor. Acer, hem bilgisayar üretimi hem de telefon üretimi yapan sağlam bir marka. Özellikle bilgisayar konusunda daha uzman ve daha profesyonel çözümler üreten bu firmanın sağladığı teknik servis hizmeti cidden çok güzel ve teknik servise gönderilen ürünleriniz en kısa sürede size geri teslim ediliyor fakat Acer’in telefonları için verdiği teknik servis hizmetinde halen bir sorun mevcut…

Bir ürün veya hizmet alacaksanız almadan önce mutlaka inceleyin, internet üzerinde yayınlanmış yorumlarına bakın ve ona göre alın. Ürün alımı yapmadan önce size yardımcı olabilecek bir kaç site var, bunlardan bir tanesi; sikayetvar.com’dur. Aldığınız üründe herhangi bir sorun oluşursa buraya şikayetinizi yazabilirsiniz ve hemen destek alabilirsiniz…