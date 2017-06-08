ING E-Turuncu Hesap Sahibi Nasıl Olunur?

ING Bank‘ın şubesiz bankacılık ürünü olan ING E-Turuncu, müşterilerine hesap işletim ücreti olmadan ücretsiz eft ve havale yapma fırsatı sunuyor. Günümüzde yaygınlaşan şubesiz bankacılık hizmetlerinin bir diğer önemli temsilcisi de E-Turuncu hesap. Şubeye gitme ihtiyacı doğmadan başvurup kullanmaya başlayabileceğiniz E-Turuncu’da 12 ay hoşgeldin faizi uygulanıyor.

Standart Turuncu hesaba oranla masrafsız olmasıyla ön plana çıkan E-Turuncu’ya başvurmakta çok kolay. Hoşgeldin faizi, hesabınız açıldığından itibaren 1 yıl boyunca geçerli olup Dolar, Euro veya TL cinsinden günlük faiz işlemeye başlıyor. Eğer ING Bank müşteri değilseniz ingbank.com.tr‘den veya 0850 222 0 600 nolu hat üzerinden bilgilerinizi aktararak hesabınızı açtırabilirsiniz.

Başvurunuzu yaptıktan sonra adresinize gönderilen sözleşmeyi imzalayıp kartınızı teslim aldığınızda aynı gün hesabınızda aktif olacaktır. Sözleşmeniz kurye şirketi tarafından size imzalatılıp bankaya tesliminin ardından Nakit Kart şifreniz size SMS olarak bildiriliyor ve aynı gün hesap numaranızda gönderiliyor. Başvuru esnasında çalışmak istediğinizi belirttiğiniz şubenize bağlı vadesiz tl hesabınız ve günlük faiz işleyen e-turuncu hesabınız artık kullanıma hazır hale geliyor.



Peki bu ürüne mevcut turuncu hesap müşterileri başvuramaz mı? Tabi ki başvurabilirler. Bunu yapabilmek için en kolay müşteri temsilcisini arayarak hesabınızı e-turuncuya çevirilmesini talep edebilirsiniz. Eğer ki sözleşmeyi beklemek istemiyorsanız, size en yakın ING Bank şubesine gidip vadesiz hesap açtırıp kullanıcı kodunuzu oluşturduktan sonra müşteri temsilcisini arayarak hesabınızı E-turuncu’ya çevirebilirsiniz.

Müşteri temsilcisi aracılığı ile yaptığınız başvurularda sözleşmenizin teslimatı için farklı bir adres seçemiyor ve kurye sözleşmenizi ikamet ettiğiniz adrese getiriyor. Herhangi bir masraf olmadan Şubesiz bankacılık keyfini yaşayabileceğiniz diğer bankaları ise buradaki yazımızdan inceleyebilirsiniz.