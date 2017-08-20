Instagram’dan Gelen E-Posta ve SMS’ler Nasıl Kapatılır?

Son zamanların en çok kullanılan sosyal ağ platformlarından Instagram, her gün gelişen yeni özellikleriyle bünyesine katılan yeni kullanıcılarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Açıklanan son rakamlara göre 700 Milyon kullanıcı sayısına ulaşan Instagram, popüler diğer sosyal ağları sollayarak büyük başarı sağlamış durumda. Yeni reklam verme özellikleriyle kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar sunan Instagram, Facebook’un başarılı stratejisi ile ürün pazarlama alanında yakın gelecekte en çok tercih edilecek platformlardan birisi olmaya aday durumda.

Hal böyleyken reklam ve haber e-postalarıda sıklaşır hale geliyor. Bu yazımızda sizlere Instagram’dan gönderilen reklam ve tanıtım amaçlı e-posta ve smsleri ise nasıl kapatacağınızı anlatayacağız. Özellikle yeni reklam verme özellikleriyle, kullanıcılarına yeni ürünlerden haberdar olmasını sağlayan ayarları aşağıdaki anlatımı takip ederek kapatabilir ve gereksiz gönderilen e-postalardan kurtulabilirsiniz.