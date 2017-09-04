iPhone 8’e ait olduğu düşünülen video sızdırıldı

Apple‘ın 12 Ağustos’da düzenleyeceği lansmanda tanıtılması kesin olarak bakılan iPhone 8 ilgili dedikoduların arkası kesilmiyor.

2 Ağustos tarihli “iPhone 8’de “SmartCamera” Yer Alacak” başlıklı yazımızda paylaştığımız iPhone 8 konseptli telefona artık kesin gözüyle bakılıyor. Şirket iPhone 6, iPhone 6S ve iPhone 7 kasalarında görünüm anlamında ciddi bir değişikliğe gitmemesinin ardından iPhone 8’de farklı bir telefon beklenir oldu. Ahize kısmının sağ ve sol kısmının ekrana dahil edilmesi beklenen yeni iPhone 8 sadece görünümüyle değil sistem özellikleriylede göz dolduracak.

Hız ve verimlilik açısından A11 işlemcinin yer alacağı yeni iPhone’da, daha profesyonel kamera, geliştirilmiş lens, üç boyutlu yüz tanıma ve iris taraması beklentileri yer alıyor.

iPhone 7’den bu yana yeni iPhone ile ilgili dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. iPhone 8 ile ilgili internette dolaşan tasarımlarda home tuşu olmayan modeller dikkat çekiyor.

Reddit’te bir kullanıcı tarafından yayınlanan videoda ise iPhone 8 olduğu iddia edilen telefondan kısa bir görüntü yer alıyor. iOS 11 yüklü olduğu görünen cihazda ekranın sağ ve sol boşluğuna şebeke, pil ve wifi gibi seçenekler dağıtılmış. Videoya yapılan yorumlarda, konsept tasarım olduğu ve gerçeklik taşımadığına dair yorumlar mevcut.

İşte o video:

iPhone 8’in ABD satış fiyatları ise aşağıdaki gibi olacağı söyleniyor: