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iPhone İçin Bulut Depolama Uygulamalarına ve FTP’ye Giriş Uygulaması
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iPhone İçin Bulut Depolama Uygulamalarına ve FTP’ye Giriş Uygulaması

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iPhone İçin Bulut Depolama Uygulamalarına ve FTP’ye Giriş Uygulaması

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Ümraniye Profesyonel Halı Yıkama

iPhone için tasarlanmış basit ve yaratıcı bir fikre sahip Cloud Hub uygulaması kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive, iCloud Drive ve FTP‘ye tek bir yerden erişebilmenizi sağlayan Cloud Hub, oldukça başarılı bir fikirle geliştirildiğini söyleyebiliriz.

Bulut depolama sistemlerine aynı yerden dosya yükleyip, düzenleyebileceğiniz ve FTP ile karşı sunucuna dosya gönderebileceğiniz bu müthiş uygulama şuan için ücretsiz. PDF, Microsoft Office dosyaları, iWork, yazı dosyaları (txt, rtf), JPG, PNG, GİF, TİFF, MP3, WAV, MP4, H.264, HTML ve CSS dosyalarını okuyabilen bu uygulamada tüm kopyalama, silme, taşıma, ad değiştirme, dosya yaratma gibi işlemlerinizi halledebiliyorsunuz.

Normal zamanda 0.99 dolardan satılmakta olan Cloud Hub, kısa bir süreliğine daha ücretsiz olmaya devam edecek. Damian Winiarczuk tarafından geliştirilen uygulama sadece 7.2 MB boyutunda. Uygulamanın tek dezavantajı ise Türkçe dil desteğinin olmaması diyebiliriz. Cloud Hub’ı buradan indirebilirsiniz.

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Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

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