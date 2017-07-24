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iPhone için Instagram Görsellerini Kaydetme Uygulaması
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iPhone için Instagram Görsellerini Kaydetme Uygulaması

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iPhone için Instagram Görsellerini Kaydetme Uygulaması

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Instagram kullanırken bir fotoğrafı kaydetme gereği eminim gerek duymuşsunuzdur. Beğendiğiniz bir gönderideki fotoğrafı bu uygulama ile screenshot (ekran görüntüsü) alıp kesip biçmeyle uğraşmadan galerinize kaydedebileceksiniz.

Basit bir çalışma mantığına sahip olan PictaSave’de, Instagram’da gezinirken fotoğrafını kaydetmek istediğiniz gönderinin linkini kopyalayıp uygulamaya yapıştırıyor ve Save (kaydet)’e tıklayarak kaydediyorsunuz. Guyverson Junior Vernous adlı geliştirici tarafından App Store‘da paylaşılan uygulama sadece 3.2 MB büyüklüğünde ve muadillerine oranla reklamsız bir uygulama.

PictaSave aracılığıyla Instagram’dan Fotoğraf Nasıl İndirilir?

  • Instagram’a girdikten sonra fotoğrafını paylaşmak istediğiniz görselin üzerindeki üç noktaya tıklayınız.
  • “Bağlantıyı kopyala” seçeneğine tıklayınız.
  • PictaSave uygulamasına girip linki üst kısımdaki alana yapıştırıp “Save”e tıklayınız.

Uygulamayı buraya tıklayarak ücretsiz indirebilirsiniz.

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Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

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