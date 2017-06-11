iPhone Kullanıcıları İçin Önemli Püf Noktaları

Dünyanın en çok satan akıllı telefonları iPhone’lar, satın aldıktan yaklaşık 2 sene sonra donmaya ve takılmaya başlıyor. Sizler için veri tasarrufu, daha fazla çalışma alanı ve daha uzun pil ömrü için yapabileceğiniz ayarları aşağıda listeledik.

Kullanmadığınız gereksiz uygulamaları belirleyip silmeniz ile o uygulamanın boşu boşuna yedeklemesine ve arka planda çerez üretmesini engelleyebilirsiniz.

Tüm fotoğraflarınızı iCloud üzerinden yedekleyiniz. Fotoğraf yedeklemenizi iCloud veya benzer bulut depolama sistemlerine aktararak cihazınızda daha fazla yer ve çalışma alanı kazanabilirsiniz.

üzerinden yedekleyiniz. Fotoğraf yedeklemenizi iCloud veya benzer bulut depolama sistemlerine aktararak cihazınızda daha fazla yer ve çalışma alanı kazanabilirsiniz. Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri seçeneğinden tüm uygulamalar için konum erişim ayarınızı “ Uygulamayı Kullanırken ” moduna getiriniz. Bu sayede arka planda gereksiz yere GPS kullanarak şarj ve veri tüketmesini engelleyebilirsiniz.

seçeneğinden tüm uygulamalar için konum erişim ayarınızı “ ” moduna getiriniz. Bu sayede arka planda gereksiz yere GPS kullanarak şarj ve veri tüketmesini engelleyebilirsiniz. Ayarlar > Gizlilik > Sistem Servisleri bölümünden gereksiz konum kullanan ayarları pasif konuma getiriniz.:

Kapatabileceğiniz gereksiz ayarlar: HomeKit, Konum Tabanlı Apple Ads, Konum Tabanlı Öneriler, Konum Tabanlı Uygulamalar, Wi-Fi Ağı ve alt kısımdaki Ürün İyileştirmedeki üç seçeneğide komple kapatınız.

bölümünden gereksiz konum kullanan ayarları pasif konuma getiriniz.: Kapatabileceğiniz gereksiz ayarlar: HomeKit, Konum Tabanlı Apple Ads, Konum Tabanlı Öneriler, Konum Tabanlı Uygulamalar, Wi-Fi Ağı ve alt kısımdaki Ürün İyileştirmedeki üç seçeneğide komple kapatınız. Ayarlar > Gizlilik > Analiz seçeneğinden “iPhone Analizini Paylaş” seçeneğini ve iCloud Analizini Paylaş’ı kapatınız.

seçeneğinden “iPhone Analizini Paylaş” seçeneğini ve iCloud Analizini Paylaş’ı kapatınız. Ayarlar > iTunes ve App Store seçeneğine girerek otomatik indirmelerden “ Güncellemeler “i pasif konuma getirerek arka planda sizden habersiz güncelleme yapan uygulamaları kapatınız.

seçeneğine girerek otomatik indirmelerden “ “i pasif konuma getirerek arka planda sizden habersiz güncelleme yapan uygulamaları kapatınız. Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulamala Yenileme seçeneğinden gereksiz gördüğünüz arka planda çalışan uygulamaları kapatabilirsiniz. Bu seçeneği açık bırakmanız ile uygulamayı açıp ancak kullanmayı bıraktığınız andan itibaren arka planda çalışamaya devam eder.

seçeneğinden gereksiz gördüğünüz arka planda çalışan uygulamaları kapatabilirsiniz. Bu seçeneği açık bırakmanız ile uygulamayı açıp ancak kullanmayı bıraktığınız andan itibaren arka planda çalışamaya devam eder. Ayarlar > Bildirimler sekmesinden gereksiz uygulama bildirimlerini kapatabilirsiniz. Örneğin reklam amaçlı veya sosyal medyadan sıkça aldığınız bildirimler hem veri çekimine sebebiyet verir ve daha fazla şarj tüketimi sağlar. Sizin için önemli olmayan bildirim gönderen uygulamaların iznini kaldırmanız, cihazınız için faydalı olabilir.

Örnek iCloud depolama alanı ayarları:

iCloud Depolama Alanı Fiyatları:

50 GB 2,99 TL

200 GB 7,99 TL

2 TB 29,99 TL

Birden fazla Apple ürününe sahipseniz ve depolama alanınız yetmiyorsa aylık 2,99 TL’den sipariş verebileceğiniz 50 GB depolama alanı size fazlasıyla yetecektir. iCloud yedeklemelerinin önemi, cihazınızı kaybettiğinizde veya yeni bir cihaza geçiş yaparken daha fazla hissediliyor. Yaklaşık 20dk. içerisinde cihazınızı sıfırlayıp, iCloud verilerinizden tüm uygulamalarınızı aynen cihaza geri yükleyebiliyorsunuz. iCloud ayarlarınızı doğru seçmek ve yedeklemelerinizi kontrol etmeniz sizin için faydalı olacaktır.