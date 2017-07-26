iPhone’da Toplu Mesaj Gönderme Uygulaması

iPhone‘da grup mesajları göndermek hiç bu kadar kolay olmamıştı. iMessage, SMS veya e-posta grupları oluşturup, rehberinizdeki kişilere ücretsiz toplu mesajlar gönderebileceksiniz.

Bayramlarda veya diğer özel günlerde kendinizi ve işinizi hatırlatmak için toplu mesaj gönderimleri etkileşimi daha fazla arttırdığından çok fazla kullanılan bir yöntem haline geldi. Dini bayramlarda sıkça gereksinim duyduğumuz toplu mesaj gönderimi, bir çok akıllı telefonda halen çağ dışı kalmış durumda. Jonathan Teboul tarafından App Store‘da yayınlanan Group Text Messages adlı uygulama size daha akıllı bir mesaj yönetimi seçeneği sunuyor.

Şuan için tek dezavantajı Türkçe dil desteği olmayan uygulama, basit arayüzü ve reklamsız oluşuyla kolay kullanım imkanı sağlıyor. 0,59 TL‘den satılmakta olan Group Text, verilen parayı sonuna kadar hakeden kıymetli uygulamalardan. İngilizce, Fransızca ve Almanca dil desteğine sahip olan uygulama sadece 2.4 MB büyüklüğünde. Uygulamayı satın aldıktan sonra kişilerinize erişim izni verdikten sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz. Diğer ücretsiz uygulamalarda dikkat edilmesi gereken ise numaralarınızın 3. şahıs kişilerle paylaşması ve metnin sonuna veya daha sonra bir reklam mesajı göndermesi diyebiliriz.

Group Text Messages adlı uygulama ile güvenle akıllı gruplar oluşturup rehberinizdeki belli kişilere toplu mesajlar yollayabilirsiniz. Uygulamanın iPad versiyonunda iMessages ve e-posta grupları özelliğinide kullanabiliyorsunuz. Uygulama sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.