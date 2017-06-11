İşCep Uygulaması Teknik Hata Çözümü

Türkiye İş Bankası müşterilerinin mobil bankacılık uygulaması İşCep‘de yeni cihaza geçiş veya yedekleme kurma sonrası alınan teknik hata sorununun çözümünü sizler için anlattık.

İşCep uygulamasının genel özelliklerine değinecek olursak, hesap bilgilerinize kolayca erişebilir, avantajlı oranlarla işlemlerinizi hızlı ve kolay gerçekleştirebilirsiniz. EFT ve havale gönderimlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz İşCep’te kredi kartınızın güncel bilgilerini öğrenebilir ve online kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda borsa ve hisse senedi gibi yatırımlarınızı kolayca yapabilir ve direkt müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. İşCep sayesinde tuşlama işlemleriyle uğraşmadan müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Bireysel ve ticari müşterilerini tek uygulamada toplayan İşCep, iOS 8, Android 4.1 ve Windows Phone 8.0 üzeri tüm cihazlarda destekliyor. Uygulamayı indirmek için telefonunuzun uygulama mağazasına girip İşCep olarak aratabilir veya tarayıcısına www.isbank.com.tr/indir yazarak İşCep’i yükleyebilirsiniz.

“Teknik nedenlerden dolayı işleminize devam edemiyoruz. Lütfen bir süre sonra tekrar deneyiniz. IABWS-TECHHERR2-” hatası ile karşılaşan kullanıcılar İşCep uygulamasına girip, müşteri no veya TC Kimlik numaranızı girip internet bankacılığı şifrenizi girmenize rağmen böyle bir hata alıyorsanız uygulamayı silip baştan yüklemeniz gerekiyor. Bizim aldığımız bu hata cihazı sıfırlayıp yeniden iCloud yedeği üzerinden kurulum yaptıktan sonra oluştuğu için aynı durumdan sorun yaşayan kullanıcılara çözüm olacağını düşünüyoruz. Uygulamayı silip tekrar yükledikten sonra Cep Anahtar aktivasyonunuzu tekrardan yapmanız gerebiliyor. Bunun için kredi kartınızı yayınınızda bulundurmanız yararlı olacaktır. Cep Anahtar şifrenizi 6 haneli sayı olarak belirledikten sonra mobil şubenize giriş yapabilirsiniz. Eğer uygulamayı silip tekrar yüklemenizde sorununuza çözüm getirmiyorsa 0850 724 0724 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak destek talebinde bulunabilirsiniz.