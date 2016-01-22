Kanlı Ay Tutulması Bu Akşam İzlemeyi Unutmayın !

Uzun zamandır beklenen meşhur Kanlı Ay Tutulması nihayet bu akşam gerçekleşecek, hiç bir yere söz vermeyin ve bu görsel şöleni izlemeyi unutmayın...

Uzun zamandır konuşulan meşhur Kanlı Ay tutulması bu akşam gerçekleşmesi bekleniyor. Ülkemizden de izleyebilme şansına erişebileceğimiz kanlı ay tutulması saat kaçta başlıyor ? Siz de kanlı ay tutulmasını izlerken harika fotoğraflar çekmeyi planlıyorsanız bu akşam başka bir plan yapmamanızı öneriyoruz. Kanlı Ay Tutulması Kuzey Amerika hariç tüm ülkelerden izlenebilir durumda olacak.

İçerisinde bulunduğumuz 2018 yılında ikinci kez gerçekleşecek olan Kanlı Ay tutulmasının toplam 1 saat 45 dakika gibi bir süre boyunca sürmesi beklenmekte. Bu uzun süre zarfının, 21. yüzyıl içerisinde ki en uzun kanlı ay tutulması olduğu da söyleniyor.

Fotoğrafçılar Makinalarını Hazırlasın !

Şimdiden fotoğraf çekme hayalleri ile güne başlayan meraklılar için biraz üzücü bir haberimiz olacak. Kanlı ay tutulması sırasında Ay, Dünyanın yörüngesinden biraz uzakta olacağı için bu sebeple de ülkemizde biraz ufak gözükeceğini söyleyebiliriz maalesef. Fakat yavaş yavaş yaptığı ufak hareketler sayesinde güzel bir görsel şölen bizleri bekliyor.

Ay tutulması sırasında meydana çıkan paslı bir kırmızı renge bürünecek olan ay, Kanlı ay olarak tüm dünya’da meşhur isme ilham olmuş durumda. Kanlı Ay tutulması ülkemiz saati ile; 21.30 sularında başlaması bekleniyor. Tam olarak ay tutulmasının gerçekleşeceği saat ise; 22.30 olduğunu uzmanlar söylemekte. Bu harika anları fotoğraf makinalarınız ile yakalayabilmeniz için uzunca bir süre vaktiniz var gibi.

Dışarıda izleyemeyenler üzülmesin

Kanlı ay tutulmasını o saatlerde dışarı çıkıp izleme şansına erişemeyeceksiniz, üzülmeyin. Çünkü Youtube Kanlı Ay platformu üzerinden bu harika anları canlı yayın olarak tüm dünyaya aktarılacak bu sayede sizde bu anlara tanıklık edebileceksiniz. Bu akşam ay tutulmasını eğer ki kaçırırsanız üzülmeyin, 21 Ocak 2019 tarihinde tekrar böyle bir şölenin oluşması da bekleniyor.