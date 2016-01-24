Letgo Nedir ? Nasıl Kullanılır ? Kapsamlı İnceleme

Bir önceki yazımızda Letgo’yu tanıtmıştık sizlere. Biraz daha çok araştırma ve inceleme yaptık. Letgo uygulamasının bu kadar hızlı çıkış yapacağını hiç kimse düşünmezdi öncelikle bunu kabul edelim. Ancak firmanın başarıları ve uygulamanın kolaylığı, basitliği ek olarakta toplumun ihtiyaçlarını karşılaması bütün olarak bir araya gelince başarı adını koyabiliyoruz. Şimdi sizlerle beraber Letgo’yu biraz daha yakından tanıyacağız ve nasıl kullanabiliriz beraber öğreneceğiz. İlk olarak Facebook hesabınız ile birlikte hızlıca giriş yapabilirsiniz veya kayıt ol seçeneği ile de kendinize bir hesap yaratabilirsiniz.

Ana sayfa

Ev eşyasından otomobile, otomobilden arsaya, arsadan bir çok kişisel ürüne kadar ilanları görebiliyoruz. Anasayfa da ürünleri görebiliyoruz ancak filtrelememiz bizim en büyük kolaylığımız olur. Özellikle şehirden şehire veya kilometre olarak filtreleme bizim en büyük kolaylığımız. Etrafınızda kimler ne satıyor tek tek bakabilirsiniz. İster 10 km ister 1km çevrenizi araştırabilirsiniz. Letgo’yu da diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden birisidir. Ancak şunu da değinmeden geçemeyeceğim; Ana sayfada ilanları görürken fiyatlarını görebilmemiz çok daha şık olurdu, muhtemelen ilerki güncellemelerde olacağını umut ediyoruz.

Filtreleme kısmında bizleri çok geniş bir yelpaze beklemiyor ancak yeterli düzeyde niye diye soracaksanız. İstediğiniz ürünü çok rahat bulabilirsiniz ancak fiyat aralığı gibi bazı özellikleri seçemiyorsunuz, onun yerine en yüksek fiyattan en düşük fiyata sıralama yapabilirsiniz. Görmek istediğiniz ürünleri karışıklık olmadan basit bir kategori seçimiyle hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Kendi adıma konuşmak gerekirse alım-satım gerçekleştiren birisi olarak güncel ilanları görmek istiyorum. Hergün de “En yeni ilandan” seçeneğini işaretleyip yeni ve güncel ilanlara bakıyorum.

Şimdi bir ürünü incelerken nelerle karşılaşabiliriz bunu görelim. Ürünün fiyatını öğrenmek için ilana tıklıyoruz. Gözümüze ilk çarpan detay tabi ki de fiyat oluyor. Fiyat kısmının kullanıcıyı zorlamayacak şekilde konumlandırılması da etkili ve başarılı. Ürünü Favorilere ekleyebiliyoruz yani “kalp” butonuna dokunarak daha sonradan da arama gerektirmeden kolayca ulaşabilirsiniz. İlanın hangi konumdan paylaşıldığını da görebiliyoruz. Hemen onun altında ise ilan sahibi ile -ilan sahibinin paylaştığı kadarıyla- dilediğiniz yolla iletişime geçebilirsiniz. İlanların bazıları bir takım rahatsız edici veya alay konusu olduğu takdir de ise şikayet et butonu ile editöre ulaştırabilirsiniz.

Bir diğer ilgi çekici yan ise “Teklif Yap” butonu; Letgo’ yu diğerlerinden ayıran önemli özeliklerinden birisi de bu olsa gerek. İstediğiniz ürüne teklif yapabiliyor ve takasa başvurabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir kısayol olduğunu değinmeden geçemeyiz.

İlan Nasıl Verilir ?

Şimdi ise sizin satmak istediğiniz ürünü beraber paylaşacağız. Ana sayfada zaten bizi ilan vermeye yönlendiren buton var istediğimiz zaman kamera butonuna tıklayarak satmak istediğimiz ürünün fotoğrafını çekebiliriz.

İyi bir ilan fotoğrafı nasıl olmalı?

Ürününüzün tamamını kapsamalı

Işık ürünün görünümünü azaltmamalı ve net olmalı

Gölge vurduğu takdirde çiziklerden veya benzeri durumlardan kaçınmayıp, belli edilmeli

Varsa ek parçalarda olmalı

Kendi ürününüz olmalı, örnek fotoğraf olmamalı

Fotoğraf işini tamamladıktan sonra ise doğru ürün fiyatı seçilmeli, ek olarak ise ürününüzü açıklayan bir metin yazmalısınız. Unutmayın güzel sunum, fiyatında karşılığını verir ve ilgilenen sayısı artar. İsterseniz ise bunları ilanı yayınlayıp ürünü düzenle butonuyla da yapabilirsiniz. Birden fazla fotoğraf ile de alıcıya güven kazandırabilirsiniz.

Ürününüzü sosyal medya’da paylaşabilirsiniz hemde tek kısayol ile, saydığımız 3. ayırıcı özellikti.

Profilinizi düzenleyerek de hoş bir görünüm sergileyebilirsiniz. Profilim kategorisinde sattığınız ilanları ve detaylarına ulaşabilmeniz mümkün. Ayriyetten favori ilanlarınıza profil kategorisinden ulaşabilirsiniz.

Ürününüze talep var! Yada bir ürüne teklif yapmıştınız, fiyat sormuştunuz. Cevaplar sohbet bölümünde. “Sohbet” bölümünde satıcılarla veya alıcılarla sohbet edebilir pazarlık yapabilirsiniz. Bir ipucu olarak: Esnaf gibi satmak istediğiniz fiyatın biraz daha üstünü koyarak pazarlık payı yaratabilirsiniz.

Profilimizi de düzenlememiz gerekiyor elbette profil kategorsinin sağ üstünde bulunan Ayarlar butonu ile Facebook‘taki arkadaşlarımıza ulaşabiliyoruz. Kendimize ait bir fotoğraf koyabiliyoruz bunlar alıcılar için önemli aslında güven kazandıran unsurlar. Konumumuzu ayarlayabiliyoruz ve buna göre arama yapabiliyoruz. Şifrenizi değişirmek isterseniz şifre bölümüne kolayca ulaşabilirsiniz ve son olarak bize ulaşın butonu ile teknik ekip ile iletişim kurabilirsiniz.

Yardımcı olabileceğimiz bir konu olduğundan istediğiniz yolla bize ulaşmanız mümkündür.