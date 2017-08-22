Ana Sayfa Telefon Apple-iOS Mac OS’ta USB Bellek Nasıl Formatlanır?
Mac OS’ta USB Bellek Nasıl Formatlanır?
Apple-iOS
Nasıl Yapılır
0

Mac OS’ta USB Bellek Nasıl Formatlanır?

0
Şuan okunan

Mac OS’ta USB Bellek Nasıl Formatlanır?

Şuan oynatılan

Turkcell Sarı Kutu'da İpragaz Kampanyası

Şuan oynatılan

Instagram'dan Gelen E-Posta ve SMS'ler Nasıl Kapatılır?

Şuan oynatılan

En İyi Photoshop Kursu

Şuan oynatılan

Oha Diyorum! Beyaz Perdeye Taşınıyor

Şuan oynatılan

GTA V için Ücretsiz 4K Modu İndir

USB bellek kullanıcılarının Mac OS cihazlarda yaşadığı sorunlara çare arıyorsanız usb (flash) belliğinizi formatlamayı denediniz mi? USB belliğinizin biçimlendirildiği formatlama türünden dolayı dosya atamıyor ve kopyalayamıyorsanız bu sorunun çözümü belliğinizin biçimlendirme türünü değiştirmek.

Windows kullanıcılarının sıklıkla kullandığı bu yöntem yeni Mac kullanıcıları için tam bir bulmaca haline gelebilir. USB belliğinizi nasıl formatlayacağınızı aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz.

1. Adım Disk İzlencisi“ni açabilmek için sağ üstten “Spotlight” (Arama çubuğu)’a yazabilir veyada Finder‘dan girebilirsiniz.

2. Adım Açılan pencerede sol tarafta gözüken “Harici” kısmındaki biçimlendirmek istediğiniz usb belliğinizi seçiniz.

3. AdımSil” butonuna tıklayarak biçimlendirme formatını seçip “Sil“e tıklayınız.

Önemli notlar:

Güvenlik Seçenekleri menüsüne tıkladığınızda USB belliğinizin silinmesi işlemine dair ayrıntılar mevcuttur. Bu pencereden “En Güvenli” seçeneği ile formatladığınız USB bellek veya Harici Diskiniz, dosya kurtarılmasını sağlayan programları sonuçsuz bırakacaktır. Kısacası bu seçenek ile formatladığınız cihazlardaki dosyaların kurtarılma gibi bir şansı olamaz. Yalnız bu işlem uzun süre almaktadır.

Dosya biçim türü:

Eğer ki USB belliğinizi hem Windows hemde Mac OS’ta çalışmasını istiyorsanız “ExFat” seçeneği ile formatlayınız.

etiketler:
Anıl Güzel Merhaba ben Anıl, 2016 yılında Kadir Has MYO Grafik Tasarımı bölümünden mezun oldum. 2017'den itibaren Medya ve İletişim Sistemleri okumaktayım. Teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve öğrendiklerimi burada paylaşıyorum.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

vargonen
Close