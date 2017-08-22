Mac OS’ta USB Bellek Nasıl Formatlanır?

USB bellek kullanıcılarının Mac OS cihazlarda yaşadığı sorunlara çare arıyorsanız usb (flash) belliğinizi formatlamayı denediniz mi? USB belliğinizin biçimlendirildiği formatlama türünden dolayı dosya atamıyor ve kopyalayamıyorsanız bu sorunun çözümü belliğinizin biçimlendirme türünü değiştirmek.

Windows kullanıcılarının sıklıkla kullandığı bu yöntem yeni Mac kullanıcıları için tam bir bulmaca haline gelebilir. USB belliğinizi nasıl formatlayacağınızı aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz.

1. Adım “Disk İzlencisi“ni açabilmek için sağ üstten “Spotlight” (Arama çubuğu)’a yazabilir veyada Finder‘dan girebilirsiniz.

2. Adım Açılan pencerede sol tarafta gözüken “Harici” kısmındaki biçimlendirmek istediğiniz usb belliğinizi seçiniz.

3. Adım “Sil” butonuna tıklayarak biçimlendirme formatını seçip “Sil“e tıklayınız.

Önemli notlar:

Güvenlik Seçenekleri menüsüne tıkladığınızda USB belliğinizin silinmesi işlemine dair ayrıntılar mevcuttur. Bu pencereden “En Güvenli” seçeneği ile formatladığınız USB bellek veya Harici Diskiniz, dosya kurtarılmasını sağlayan programları sonuçsuz bırakacaktır. Kısacası bu seçenek ile formatladığınız cihazlardaki dosyaların kurtarılma gibi bir şansı olamaz. Yalnız bu işlem uzun süre almaktadır.

Dosya biçim türü:

Eğer ki USB belliğinizi hem Windows hemde Mac OS’ta çalışmasını istiyorsanız “ExFat” seçeneği ile formatlayınız.