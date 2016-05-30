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Mac’te RAM Temizleme Uygulaması
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Mac’te RAM Temizleme Uygulaması

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Mac’te RAM Temizleme Uygulaması

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Trend Micro tarafından geliştirilen Dr. Cleaner uygulaması, Mac cihazlarda RAM temizliğini yapan başarılı bir uygulama. Yapılan son güncelleme ile arayüz değişikliğinede giden uygulama, basit ve kullanışlı özellikleriyle RAM ve gereksiz dosya temizliğinde birebir denilebilir.

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RAM’inizi şuan en çok hangi uygulama kullanıyor ve ne kadar kullanıyor ile ilgili detaylı bilgi sağlayan uygulama, RAM’inizi kullanan uygulamalarının kullanım oranını azaltarak diğer uygulamalarada yer açıyor. ccleaner görevinide üstlenen uygulama, gereksiz dosya çerezlerini derinlemesine temizliyor. “Big Files” özelliği ilede sisteminizdeki büyük arşiv, döküman ve film gibi dosyaları karşınıza çıkartıyor. Bu sayedede aynı arşiv veya film varsa sisteminizde bunu görüp inceleyerek temizleme yapabilirsiniz. OSX 10.10 üstü 64 bit işlemcili sistemlerle rahatlıkla çalışan uygulama Mac uygulama mağazasından ücretsiz şekilde buradan indirebilirsiniz.

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Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

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