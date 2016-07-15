Dünya çapında hizmet sağlayan kredi ve finans hizmetlerinin önde gelen ismi Mastercard, dün itibariyle tüm dünyaya yeni logosunu duyurdu. Henüz Türkiye’de ve bazı dünya ülkerinde hizmet veren sitelerde değişmeyen logo ilk olarak Amerika uzantılı web sitesinde yenilendi.

1968 yılından bu yana MasterCard adıyla hizmet veren şirket, dünya genelinde kredi kartı sistemleri ve ödeme olanakları sağlayan bir firma. Hemen herkesin cebindeki kartlarında görebileceği mevcut logosu artık yenilenmiş oldu. En son logo değişikliğini 1996 yılında yapan firma, tam 20 sene sonra kurumsal kimlik değişikliği yaptı.

Pentegram tarafından hazırlanan logoda, basitleştirilmiş kırmızı ve sarı yuvarlaklar ve daha yumuşak küçük harflerden oluşan bir yazı kullanılmış. MasterCard’ın yazısında kullanmak içinde font tercihi olan FF Mark tercih edilmiş.

Şirketin dünya genelindeki tüm atm, post cihazı, reklam çalışmaları ve kredi kartı gibi logosunun yer aldığı çalışmalar ileriki zamanlarda yenilenecek. Yeni kurumsal kimlikte, logonun kullanımı ve renk seçenekleri konusunda daha kapsamlı bilgiler verilmiş. Yenilenen logo ile MasterCard’ın evrensel vizyonuda değişecek gibi gözüküyor.