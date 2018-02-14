Microsoft Imagine ile Microsoft Yazılımlarını Ücretsiz Kullanın

Microsoft şirketinin önceki adıyla DreamSpark olan platformu, 10 seneden fazladır öğrenciler ve akademisyenler için hizmet veren; Word, Excel ve Powerpoint gibi araçlarını ücretsiz edinmelerini sağlayan Imagine platformu sayesinde üniversite öğrencileri bu araçlara bedelsiz sahip olabiliyorlar.

Ülkemizde Microsoft ile anlaşmalı üniversite öğrencilerinin premium hesap ile erişebildikleri Imagine platformununda; Windows işletim sistemleri, Visual Studio yazılımları ve Server işletim sistemleri bulunuyor.

Örneğin bilgisayarınıza yeni bir işletim sistemi kurma ihtiyacı duyuyorsanız, lisanslı Windows 10 Education’a ücretsiz erişebilirsiniz. Bu platformu kullanabilmek için okulunuzdan gelen Microsoft Imagine kaydı tamamlama e-postasındaki adımları takip edebilir veya okulunuzun Bilgi İşlem departmanına danışabilirsiniz. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz yazılımların listesi ise şu şekilde:

Windows 10

Visual Studio Enterprise 2017

Visual Studio Community 2017

Visual Studio for Mac

Windows Server 2016

Project 2016

Visio 2016

System Center 2016

OneNote 2013

SharePoint Server 2016

Windows 8.1

Access 2013

Project 2013

Visio 2013

Visual Studio 2015

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012

System Center 2012 R2

System Center Configuration Manager and Endpoint Protection

Visual Studio 2017

Windows Embedded 8

Windows Embedded 8.1

Microsoft Imagine ortaklığı olan üniversitelerin sadece bazıları:

İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ bunlardan sadece bir kaçı diyebiliriz.