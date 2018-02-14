Microsoft Imagine ile Microsoft Yazılımlarını Ücretsiz Kullanın
Microsoft şirketinin önceki adıyla DreamSpark olan platformu, 10 seneden fazladır öğrenciler ve akademisyenler için hizmet veren; Word, Excel ve Powerpoint gibi araçlarını ücretsiz edinmelerini sağlayan Imagine platformu sayesinde üniversite öğrencileri bu araçlara bedelsiz sahip olabiliyorlar.
Ülkemizde Microsoft ile anlaşmalı üniversite öğrencilerinin premium hesap ile erişebildikleri Imagine platformununda; Windows işletim sistemleri, Visual Studio yazılımları ve Server işletim sistemleri bulunuyor.
Örneğin bilgisayarınıza yeni bir işletim sistemi kurma ihtiyacı duyuyorsanız, lisanslı Windows 10 Education’a ücretsiz erişebilirsiniz. Bu platformu kullanabilmek için okulunuzdan gelen Microsoft Imagine kaydı tamamlama e-postasındaki adımları takip edebilir veya okulunuzun Bilgi İşlem departmanına danışabilirsiniz. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz yazılımların listesi ise şu şekilde:
- Windows 10
- Visual Studio Enterprise 2017
- Visual Studio Community 2017
- Visual Studio for Mac
- Windows Server 2016
- Project 2016
- Visio 2016
- System Center 2016
- OneNote 2013
- SharePoint Server 2016
- Windows 8.1
- Access 2013
- Project 2013
- Visio 2013
- Visual Studio 2015
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- System Center 2012 R2
- System Center Configuration Manager and Endpoint Protection
- Visual Studio 2017
- Windows Embedded 8
- Windows Embedded 8.1
Microsoft Imagine ortaklığı olan üniversitelerin sadece bazıları:
İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ bunlardan sadece bir kaçı diyebiliriz.