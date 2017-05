MobilClinix Telefon Tamir Hizmeti Metro City AVM’de

Türkiye’nin önde gelen telefon ve tablet teknik servis girişimlerinden biri olan MobilClinix, yeni şubesini İstanbul Levent’te bulunan Metro City Alışveriş Merkezinde açtı. Artık söz konusu alışveriş merkezini ziyaret eden müşterilerin yanı sıra yakın bölgede ikamet eden kişilere de profesyonel tamir hizmeti deneyimi yaşatabilecek olan MobilClinix, internet üzerinden hizmet vermeyi de sürdürecek.

Levent Telefon ve Tablet Tamiri için MobilClinix

İstanbul’un birçok önemli noktasına yakın olması bakımından her gün on binlerce kişinin ziyaret ettiği ve özellikle de hafta sonları hemen her bölgeden insanların ilgisini çeken Metro City AVM’nin eksi 3. katında bulunan metro girişi noktasında konumlandırılan yeni MobilClinix Şubesi ile birlikte Kâğıthane, Levent, Maslak, Mecidiyeköy ve Şişli’de yaşayan kişiler cep telefonları ya da tablet bilgisayarları ile yaşayabilecekleri olası sorunlarda kısa sürede profesyonel çözüme kavuşabilecekler. Bilhassa Levent telefon tamiri ya da Levent tablet tamiri denildiğinde akla gelebilecek ilk noktalardan biri olacağını söyleyebiliriz.

Ekran Değişimi ve Diğer Tüm İşlemler

Söz konusu şubede başta iPhone 7 ve iPhone 7 Plus olmak üzere neredeyse tüm iPhone ve iPad modellerine; Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge başta olmak üzere neredeyse tüm Samsung akıllı telefon ve tablet bilgisayar modellerine; başta LG G6 ve LG G5 olmak üzere neredeyse tüm LG akıllı telefon modellerine ve Sony Xperia modellerine yönelik dokunmatik ekran ve cam değişimi, kasa değişimi, batarya değişimi, pil değişimi, kamera değişimi, kapak değişimi gibi hizmetler verilebiliyor. Şubede bulunan deneyim personelin yönlendirmesi ile birlikte olabildiğince kısa sürede gerçekleştirilen teknik servis hizmeti, sadece yukarıda saydığımız markalara ait ürünleri değil, birçok farklı marka ve model akıllı telefon ya da tablet bilgisayar için geçerli.

Nasıl Ulaşırım?

Hacıosman / Yenikapı ya da Levent metro duraklarında inmek üzere metro ulaşımı ile kısa sürede varılabilecek Metro City AVM’de yer alan MobilClinix şubesinin iletişim bilgileri ise şu şekilde:

Adres: Büyükdere Cad. No:171 1.Levent Kat: -3

Telefon: 0212 951 09 22

Ayrıca http://tr.mobilclinix.com internet sitesi üzerinden gerek şube gerekse teknik servis hizmeti için tüm detaylı bilgilere ulaşmak, Türkiye’nin herhangi bir noktasından profesyonel teknik destek hizmeti almak mümkün.