Moto G5S ve Moto G5S Plus’ın Avrupa Fiyatları Sızdırıldı

Motorola‘nın F/P ürünü olan Moto G5 serisinin yeni modelleri G5S Plus ile ilgili detaylar günden güne netlik kazanmaya devam ediyor.

İki ayrı model olarak karşımıza çıkacak olan G5S ve G5S Plus, sızdırılan bilgilere göre üst segment bir cihaz geldiği belli oluyor. Lenovo tarafından satın alındıktan sonra başarılı bir çizgide ilerleyen şirket, ara modellerle piyasayı canlı tutmaya ve geri kalmamaya özen gösteriyor.

Motorola, yeni cihazında tasarım ile ilgili bir değişikliğe gitmemesiyle birlikte sızdırılan görüntülerde görünen yeni cihaz metal gövdeye sahip. Çift kamera ve flaşa sahip olan telefonda çıkartıp takılabilen modüler aksesuar desteği bulunmuyor.

8 Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625‘den gücünü alacak olan cihaz, 4 GB RAM ve dahili 64 GB depolama alanı barındıracak. 5.5 inç‘lik Full HD ekranlı Moto G5S’de yer alan arka kameranın 13 MP olacağı düşünülüyor.

Motorola Moto G5S will be ~300 Euro.

Motorola Moto G5S Plus will be ~330 Euro.

Again, prices from eastern EU.

— Roland Quandt (@rquandt) July 28, 2017