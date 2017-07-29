Ana Sayfa Telefon Android Moto G5S ve Moto G5S Plus’ın Avrupa Fiyatları Sızdırıldı
Moto G5S ve Moto G5S Plus’ın Avrupa Fiyatları Sızdırıldı
Android
Teknoloji Haberleri
0

Moto G5S ve Moto G5S Plus’ın Avrupa Fiyatları Sızdırıldı

0
Şuan okunan

Moto G5S ve Moto G5S Plus’ın Avrupa Fiyatları Sızdırıldı

Şuan oynatılan

4 Ağustos'da Vizyona Girecek Filmler Listesi

Şuan oynatılan

iPhone İçin Bulut Depolama Uygulamalarına ve FTP'ye Giriş Uygulaması

Şuan oynatılan

Samsung Galaxy S8 Active'in Özellikleri Sızdırıldı

Şuan oynatılan

Apple'ın 5G Lisans Başvurusu Onaylandı

Şuan oynatılan

Ümraniye Profesyonel Halı Yıkama

Motorola‘nın F/P ürünü olan Moto G5 serisinin yeni modelleri G5S Plus ile ilgili detaylar günden güne netlik kazanmaya devam ediyor.

İki ayrı model olarak karşımıza çıkacak olan G5S ve G5S Plus, sızdırılan bilgilere göre üst segment bir cihaz geldiği belli oluyor. Lenovo tarafından satın alındıktan sonra başarılı bir çizgide ilerleyen şirket, ara modellerle piyasayı canlı tutmaya ve geri kalmamaya özen gösteriyor.

Motorola, yeni cihazında tasarım ile ilgili bir değişikliğe gitmemesiyle birlikte sızdırılan görüntülerde görünen yeni cihaz metal gövdeye sahip. Çift kamera ve flaşa sahip olan telefonda çıkartıp takılabilen modüler aksesuar desteği bulunmuyor.
8 Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625‘den gücünü alacak olan cihaz, 4 GB RAM ve dahili 64 GB depolama alanı barındıracak. 5.5 inç‘lik Full HD ekranlı Moto G5S’de yer alan arka kameranın 13 MP olacağı düşünülüyor.

Hindistan pazarında daha önceden 265 Euro’luk bir fiyat ile satılacağı konuşulurken, Roland Quandt‏ tarafından yayınlanan AB pazarı fiyatlarına göre Moto G5S 300 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Moto G5S Plus‘ta ise 330 Euro‘dan kullanıcıyla buluşacağı aktarılıyor.

etiketler:
Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

vargonen
Close