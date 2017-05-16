“Ne Mutlu Türküm Diyene” Ekran Koruyucu İndir

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 10. yılında Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından söylenen “Ne Mutlu Türküm Diyene!”, milli beraberlik ve milliyetçilik duygularına atıfta bulunan bu sözünü her gün hatırlamak için sizlere ekran koruyucular tasarladık.

Sözün kısaca anlamı:

“Milliyetçilik ait olduğu milletin varlığını sürdürmek ve yüceltmek için çalışmak ve bu çalışmayı gelecek kuşaklara da aktarmaktır. Atatürk’e göre ırkı, düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen ve Türk hisseden herkes Türk’tür. Bu durum Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinin ırkçılık esasına dayanmadığını gösterir. Atatürk, Türk milletini ırk esasına dayandırmadığını, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk milleti denir.‘ sözüyle ifade etmiştir. Bir insan kökeni ne olursa olsun kendini hangi millete ait hissediyorsa o milletin kimliğini taşıyor demektir. Bu yüzden Atatürk ne mutlu Türk olana değil “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” demiştir.” (Kaynak: ataturkinkilaplari.com)

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