Nefis Yemek Tarifleri; Sıradan yemek tarifleri sitelerinin çok ötesinde bir tarif paylaşım platformu

Çalışanlar veya çalışmayanlar, bol bol zamanı olanlar veya acelesi olanlar, acemiler veya ustalar, beyler veya bayanlar, kısacası herkes için Nefis Yemek Tarifleri 2007 yılından bu yana hizmet vermekte. Sizin yolunuz eğer nefis yemek tarifleri ile hiç kesişmemişse hayatınıza yepyeni lezzetler katacak, mutfak yükünüzü hafifletecek, sofralarınıza keyif ve lezzet katacak sayısız tariflerini inceleyebilir ve hemen uygulayabilirsiniz. Uzun süredir aradığınız tarifleri, dakikalar içerisinde bulmanıza fırsat veren nefis yemek tarifleri sayesinde pek çok kolaylıktan faydalanabileceksiniz. En özenli sıcak veya soğuk yemekleri, diyet yemekler veya hamur işi tariflerini aklınıza gelen gelmeyen her türlü tarifi buradan öğrenebilirsiniz.

Sosyal medya fenomeni nefis yemek tarifleri

2017 itibari ile 10. yılını doldurmanın gururunu, mutluluğunu yaşayan Nefis Yemek Tarifleri, 10 yılın verdiği tecrübe ve kararlılıkla zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Web sitesi dışında sosyal medya hesaplarıyla da nefis yemek tarifleri takipçilerinin gözdesi. Milyonlarca takipçiye sahip Facebook ve instagram nefis yemek tarifleri hesabını sizler de hemen takip etmeye başlayabilirsiniz. Nefis yemek tarifleri youtube kanalı da 840.000 abonesi ile bu mecradaki en büyük yemek tarifi kanalı.

Henüz abone olmayanlar için biraz bahsedelim. Nefis yemek tarifleri hemen her gün yeni bir tarifin 2-3 dakikalık kısa videosunu takipçileri ile paylaşıyor. Videolar nefis yemek tariflerinin Türkiye’de ilk defa gündeme getirdiği kısa video formatında. Yani az laf çok iş 🙂 Daha fazlasını merak edenler nefis yemek tarifleri youtube kanalında aradıklarından fazlasını bulabilirler.

Alışılmışın dışında bir yemek tarifleri uygulaması

Nefis yemek tarifleri sosyal medya ve web sitesi dışında mobil uygulamalarıyla da rakipsiz görünüyor. Googleplay veya appstore üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen nefis yemek tarifleri uygulaması, toplamda 4 milyonun üzerinde indirilmeyle kırılması güç bir rekorun da sahibi. Web site üzerinde kullanıma sunulan tüm özellikler uygulamalarda da mevcut. Buna tarif gönderme ve tarif defterim özelliği de dahil. Sırası gelmişken bahsedelim. Tarif defterim bildiğiniz anlamda tarif defterlerinin online hali. Klasik defterlerinin aksine, yırtılmaz, kaybolmaz, eskimez 🙂 Üstelik her an cep telefonlarınızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca belirtmemizde fayda var; Uygulamayı kullanmak için tek ihtiyacınız olan şey bir internet bağlantısı. Bunun da nedeni uygulama her an her yorum ve tarifle güncellenen son derece dinamik bir yapıya sahip. Öyle uygulama marketlerinde sıklıkla gördüğünüz içerisinde bin kadar tarif olan ve yazarı belirsiz, yorumsuz tarif uygulamaları gibi değil. Nefis yemek tarifleri uygulaması alışılmışın çok çok dışında.

Kısaca 10 yıldır hayatımızda olan, milyonların ilgi ve beğeni ile takip ettiği bir internet sitesinden bahsetmeye çalıştık. Eğer mutfağa ilginiz varsa, veya yoksa bile mutlaka mutfağa girip bir şeyler hazırlamışlığınız vardır, sizleri de bu internet sitesini keşfetmeye davet ediyoruz. Zaten biraz bir süre kullanınca, bunca yıldır zirvede olmalarının, milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilmelerinin nedenini açık bir şekilde anlayacaksınız.