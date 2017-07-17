Nvidia GTX 11 Serisi Ekran Kartları Çıkış Tarihleri Sızdırıldı !

Nvidia firmasının ürettiği yeni seri ekran kartı uzun zamandır merakla beklenmekteydi, sızan bir mailde öğrenilen çıkış tarihleri haberimizde.

Son yılların en moda haber duyurma olayı olan ”sızdırılma” yine güzel bir konuda bizi heyecanlandıracak. Nvidia cephesinde sızdırılmış bir mail’e göre Nvidia GTX 11 serisi olarak adlandırılacak olan yeni ekran karı serisinin çıkış tarihleri öğrenildi.

GTX 1160, GTX 1170 ve GTX 1180 isimli ekran kartlarını içerisinde bulunduğumuz sene piyasaya sürmesi beklenen Nvidia, eğer sızdırılan haber doğru ise biraz aceleci davranmış gibi görünüyor. Ancak yükselen ekran kartı fiyatları ve stok sıkıntıları düşünüldüğünde özellikle oyuncular rahat nefes alacak gibi duruyor yeni seri ekran kartlarının çıkması ile birlikte. Fakat ülkemizde ve tüm dünyada çıkış tarihinden sonra da en çok merak edilen haberlerden birisi ise yeni nvidia serisi ekran kartlarının fiyat etiketinin ne kadar olacağını yönünde.

Henüz resmi olarak yeni kartların çıkış tarihi duyurulmasa da sızan haberde tarihler şu şekilde;

GTX 1180 Çıkış Tarihi: 30 Ağustos

– GTX1180 çıkış tarihi 30 Ağustos,

– GTX1170 çıkış tarihi 30 Eylül,

– GTX1160 çıkış tarihi ise 30 Ekim olarak haber edilmiş durumda.

Bu sızdırılan haber doğru olduğu takdirde çok yakın zamanda yeni 11 serisi ekran kartlarının fiyatları ve teknik özellikleri konusunda Nvidia firmasından açıklamalar gelecektir diye düşünüyoruz. Yeni çıkacak olan GTX 1180 ekran kartının haricinde birde GTX 1180+ adında yeni bir karttan da bahsediliyor. Bu kartın ya 1180Tİ modeli yada 1180 kartının overclock edilerek piyasaya sürülmesi bekleniyor. İlerleyen günlerde yeni haberler mutlaka gelecektir, takipte kalın…