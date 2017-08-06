Oha Diyorum! Beyaz Perdeye Taşınıyor

“Merhaba Arkadaşlar, Oha Diyorum Filmine Hoşgeldiniz”

Sosyal medyada ünlenen yüzlerin sinema maceraları devam ediyor. YouTube Türkiye‘nin sevilen kanallarından “Oha Diyorum!” ekibinden hiç beklenmeyen bir sinema filmi duyurusu geldi. Birbirinden farklı içerikleriyle, YouTube’un Türkiye’de popülerleşmesinde öncü olan Mediakraft’ın kanallarından Oha Diyorum!, film olarak beyaz perdeye taşınıyor. Eş zamanlı olarak Fırat Sobutay, Alper Rende, Bahar Şahin ve Mediakraft Türkiye‘nin patronlarından Melih Abuaf‘ın Instagram hesaplarından eş zamanlı duyurduğu film projesi resmiyet kazandı. Ellerinde senaryolarla izleyenlerine duyuruda bulunan fenomenler sinemayada adım atmış oldu.

#OhaDiyorum Sinema filmi oluyor! 🎥 3 Kasımda sinemalardayiz! 😍 A post shared by Melih Abuaf (@melihstagram) on Aug 5, 2017 at 9:26am PDT

Şirketin bir diğer patronu olan Ersan Özer‘in senaryosunu yazdığı tahmin edilen filmin konusu hakkında bir bilgi olmamasıyla birlikte komedi türünde olacağı biliniyor. Sosyal medya fenomenlerinden Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Doğa Konakoğlu, Mustafa Ak, Oğuzhan Uğur, Barboros Dikmen ve Cem Gelinoglu gibi ünlü isimlerde bu işe girerek fenomenlerin sinemada da başarılı olacağını izleyenlere kanıtlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Halil Söyletmez’in de sosyal medyada yarattığı Cumali Ceber karakteri film olmuş ve büyük yankı toplamıştı. Vine fenomenlerinden sonra Youtube fenomenleri de beyaz perde önüne taşınarak gelecek filmlerin öncüsü olacağı gözüküyor.